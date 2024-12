A falta de tres fechas para el término de la temporada en el torneo argentino, River Plate ya comienza a pensar en su próxima campaña, donde todo indica que el exjugador de Colo Colo, Pablo Solari, no tendría más cabida en el equipo de Marcelo Gallardo.

Es más, varios medios trasandinos partidarios del equipo “Millonario” aseguran que el “Muñeco” ya tiene visto al reemplazante del “Pibe”, por lo que están buscando una pronta salida para el exariete albo.

En su lugar, Marcelo Gallardo tiene en la mira al delantero argentino Matías Vargas que actualmente milita en el Shanghái Port de China y tuviera pasos por Vélez Sarsfield y el Espanyol.

A su vez, desde Argentina, el periodista Renzo Pantich habló al respecto y comentó que continúan ofreciendo a Pablo Solari a diferentes destinos: “Siguen ofreciendo a Pablo César Solari. La semana pasada les comenté que lo ofrecieron a Brasil, también lo ofreció en la Major League Soccer y ahora lo están ofreciendo a la Liga MX, a la Liga de México“.

El alto monto que pide River Plate por Pablo Solari

Pero para dejar partir al “Pibe de Oro” River Plate no la pondrá tan fácil y piden una cifra que bordea los 10 millones de dólares, números que bien podrían beneficiar a Colo Colo.

“Solari si llegan ofertas importantes por él o si encuentra River una oferta importante por Pablo César Solari, primero se va analizar y si satisface las arcas institucionales de River, se irá de River. Tienen que poner un monto que oscile los 10 millones de dólares”, declaró el mencionado comunicador.

Ahora bien. Europa apareció meses atrás como un probable destino. Eso sí, los clubes a los que sería ofrecido ninguno sería de gran renombre, o al menos así lo indica Pantich.

Pablo Solari tendría los días contados en River Plate (Foto: Getty)

“Juega en otra sintonía. También su representante lo está ofreciendo a México, no descarto que le ofrezcan a una liga de Europa, pero Europa C, ni siquiera el segundo escalafón de Europa, equipos que están peleando en la mitad de tabla o que están peleando el descenso porque el fútbol de Pablo César Solari no es el indicado para Europa”, sostuvo.

Vale destacar que los albos aún son dueños del 36% del pase del formado en Talleres de Córdoba, por lo que deberán permanecer atentos a una posible operación por el “Pibe”.