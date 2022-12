Sería el bombazo del mercado para Colo Colo. El cuadro albo ya cerró el fichaje de Erick Wiemberg y tiene a tres refuerzos para la temporada 2023 de la Primera División del fútbol chileno. Ahora, el técnico Gustavo Quinteros quiere fichar a un jugador que ya jugó en el país y por la Universidad de Chile, el venezolano Yeferson Soteldo.

Soteldo defendió a la U en la temporada 2018 por un préstamo de Huachipato al Romántico Viajero a cambio de 1 millón de dólares. Posteriormente, el venezolano partió al Santos donde se erigió como figura del cuadro brasileño.

El periodista Rodrigo Arellano entregó varios detalles sobre la opción de Soteldo y ratificó que Quinteros lo tiene entre sus jugadores predilectos para reemplazar a Gabriel Costa. Al menos, el técnico albo estableció que el polifuncional jugador de ofensiva está en sus planes y le encomendó la opción de contactar al venezolano.

"Es una operación difícil y con poco porcentaje de éxito, pero hay una opción. Colo Colo se mueve y busca el préstamo de Yeferson Soteldo", expresó el periodista.

Yeferson Soteldo usó la 10 en la U y podría volver a Chile para jugar en Colo Colo (Agencia Uno)

La operación no es fácil para Colo Colo que buscará gestionar el préstamo de Soteldo con el Tigres de Monterrey. El venezolano tiene contrato vigente con el equipo de México hasta 2025 y este semestre partió a préstamo al Santos.

Soteldo no lo pasó bien en Chile jugando por la U, donde no logró demostrar con creces su talento y, además, protagonizó varios actos de indisciplina. En México ocurrió lo mismo y no fue tomado en cuenta por el cuadro felino. Ahora, Colo Colo le quiere abrir la puerta a un jugador que pasó por el archirrival. Según Transfermarkt, el pequeño jugador de ataque está avaluado en 7 millones de euros.