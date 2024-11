El futuro de Brayan Cortés en Colo Colo es cada vez más negro, toda vez que el portero iquiqueño declaró tras la obtención de la estrella 34 que su objetivo era dar un salto de calidad y partir al fútbol extranjero tras terminar contrato con los albos.

En la dirigencia de Blanco y Negro, por otro lado, no quieren que el ex Deportes Iquique deje la institución y le acercaron una jugosa oferta que, según trascendidos, el portero habría rechazado y no renovaría su vínculo.

Cortés habría rechazado millonario ofrecimiento de Colo Colo. | Foto: Photosport

En Círculo Central, Mauricio Israel reveló el monto que el Cacique le habría ofrecido al jugador: “Cortés ganaba 48 millones de pesos en Colo Colo este año, al lado de lo que gana Javier Correa -que gana 85- o lo de Arturo Vidal que dicen que gana 120 o un poco menos”, dijo.

“Se hace difícil que le puedan igualar la oferta y ya tienen una encima de la mesa para Brayan Cortés por 80 millones de pesos mensuales”, complementó sobre la jugosa cifra que el portero habría rechazado para seguir vinculado al Cacique.

¿Punto final? Todo indica que Brayan Cortés no seguirá en Colo Colo para la temporada del centenario y el Cacique tendrá que salir a buscar un portero para que pelee el puesto con Fernando de Paul.

Los nombres que suenan para el arco de Colo Colo

Desde el regreso de Claudio Bravo a Matías Dituro, Ignacio González e incluso Gabriel Arias son los nombres que suenan en el Estadio Monumental para reemplazar a Brayan Cortés en caso de que decida no continuar.