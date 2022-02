Colo Colo quiere mano dura con responsables en actos vandálicos: “Nos encargaremos de que no entren más al Estadio Monumental”

Colo Colo está viviendo quizás uno de sus peores momentos que está fuera de todo el ámbito futbolístico. Hace ya algunos partidos que los hinchas albos vienen mostrando un mal comportamiento durante este nuevo inicio en el fútbol chileno, y que se suman a los actos ocurridos en Concepción en la Supercopa y lo acontecido en Antofagasta con el cierre de año deportivo que tuvieron durante el 2021.

El presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, conversó durante este martes con Los Tenores de Radio ADN, donde fue enfático en señalar y explicar todas las problemas que se han vivido en estos dos últimos partidos de local donde se informó de malos accesos al recinto de Macul, como también los actos vandálicos al interior del estadio.

“La verdad que como tú dices y a partir del partido con Everton ha habido algunas complicaciones en el acceso al Estadio Monumental. De hecho, quiero enlazar lo que ocurrió con Audax Italiano, lo que tú describes de algunos problemas en los accesos y después hubo un mal comportamiento, pero los problemas que se pudieron dar en los accesos desgraciadamente también y las medidas que se tomaron luego de mesas de trabajos entre la autoridad y nuestra institución”.

No fue lo único, debido a que agregó que “Tienen que ver justamente porque hubo muchos intentos en sectores del estadio en el partido contra Everton de reventonas al ingresar y por lo tanto es que las medidas que se tomaron no vienen de Colo Colo, tampoco se tomaron de la noche a la mañana y se trabajó buscando a las personas que tenían su ticket para el partido con Audax pudieran efectivamente ingresar al estadio y evitar que se hicieran nuevos reventones”.

Además, contempló que “Desgraciadamente, hubo gente que no vivió la mejor experiencia en el estadio y créanme que la intención fue todo contrario, se trabajó pensando en tener una doble validación para que las personas que no tuvieran su entrada ingresaran en avalanchas y perjudicaran a las personas que si quieren acompañar al club y que sí pagan su entrada”.

Sin embargo, el presidente del club albo fue claro en señalar que espera la prohibición de los hinchas que estén involucrado en el robo a una de las bodegas del recinto deportivo, a pesar de que no se trata de una gran cifra económica.

“Hubo otras situaciones complicadas y queremos ser muy directos frente a nuestros hinchas colocolinos. Hubo un ingreso a las bodegas del área de mantención, se robaron algunos elementos y que no tienen un gran valor económico, pero que obviamente es algo que nosotros rechazamos rotundamente y donde además fueron agredidos algunos funcionarios y funcionarias de la institución”.

Finalmente, contextualizó señalando que “Eso no podemos tolerarlo y por lo mismo a través de la administración hemos presentado una querella, para una investigación que pueda encontrar a las personas que estuvieron involucradas y esperamos encontrar a los responsables para que no puedan entrar más al Estadio Monumental. Necesitamos para ya estos hechos de violencia que no tienen nada que ver con el fútbol, nuestros jugadores ya lo han dicho y necesitamos que los colocolinos y colocolinas vengan acompañar y vengan a alentar al equipo”.