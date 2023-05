Colo Colo pierde fuerza en el fútbol chileno y en la Copa Libertadores. El cuadro del Cacique está enfocado en levantar el ánimo de su plantel debido a los resultados irregulares que ha mostrado durante el último tiempo. Luego de la confirmación de Daniel Morón en la gerencia deportiva, los albos tienen la misión de sumar jugadores de mayor jerarquía, ya que los que llegaron no han dado en el tono.

Hace un par de semanas, Quinteros lanzó un dardo que pasó desapercibido, pero sí se quejó respecto a cómo el Cacique se conformó para el 2023. "El mercado no fue tan bueno porque se empezó antes la temporada, los refuerzos llegaron más tarde, se fueron jugadores que no pensábamos que se iban a ir a fines de diciembre. No tuvimos tiempo y no nos dio para que los jugadores estuvieran antes. Estuvimso tarde en ese sentido", expresó.

Ante ello, Quinteros está apuntando a que se traigan refuerzos importantes para la segunda parte de la temporada, aunque todo depende de qué pase en la Copa Libertadores. Por ello, luego de conocerse que Joaquín Montecinos puede ser desechado del Xolos en México, el equipo albo intentará pujar otra vez por el delantero de la Selección Chilena.

Joaquín Montecinos no lo pasa bien en México y en Colo Colo están atentos a su situación (Getty)

El analista deportivo Fernando Esquivel dio a conocer, como experto en el Mercado de Pases de México, que Montecinos no había sido bien considerado y que en Tijuana se quieren desprender de él. No es nuevo que Colo Colo esté pensando en sumarlo, sobre todo que por las bandas aún no hay nadie que pueda emular lo realizado por Gabriel Costa en la temporada anterior.

Ahora, el tema económico siempre es un tema a tener en consideración. Colo Colo tiene que sumar un par de jugadores y la prioridad es para Montecinos según supo Bolavip. El jugador es representado por Sergio Morales, aunque también su agente tiene un mercado ganado en México para poder reubicarlo.

A mediados de 2022, Montecinos fue adquirido íntegramente desde Tijuana y el futbolista fue adqurido por un monto cercano a los 2 millones de dólares. Sin embargo, con el paso de los meses, el jugador entre lesiones y un rendimiento irregular fue perdiendo terreno.

Quinteros en su listado, además, quiere reforzar la banda derecha con algún lateral volante que pueda cumplir esa función. De igual forma, el dolor de cabeza para el técnico es que pasará con Emiliano Amor si el defensa es inscrito, el cuadro albo tiene que ver qué pasará con algún extranjero para hacer el cupo. En esa línea, Blanco y Negro tiene que ver las arcas porque sí quieren a Montecinos, así como pasó por Ramiro González, pero las sanciones tienen justo los números en Macul.