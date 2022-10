Colo Colo festejó internamente con todo lo que fue la obtención de su estrella 33 en el Campeonato tras imponerse ante Coquimbo Unido por 2-0 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, pero rápidamente en los ‘Albos’ ya comienzan a mirar lo que será la temporada 2023, en la que buscan seguir predominando en el fútbol nacional y quieren tener revancha en las competiciones internacionales.

Ante este escenario, en esta jornada el director de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dialogó con Radio ADN a lo que será el 2023 del conjunto ‘Albo’ en donde habló en primera instancia sobre la continuidad del entrenador Gustavo Quinteros, a la que puso la calma y detalla en que tienen la fórmula concreta para conseguir su permanencia como DT.

“Si es que nosotros en el directorio aprobamos los recursos que son necesarios para potenciar al equipo, vamos a tener a Gustavo Quinteros para el próximo año. Pensamos que, si hacemos un par de incorporaciones importantes y de nivel, podemos tener opciones de competir en torneos internacionales. Y si colocamos los recursos necesarios, tendremos a Quinteros el 2023″, partió señalando Mosa.

Otro de los puntos que desglosó el ex mandamás de los ‘Albos’ es sobre la permanencia de su defensor y capitán, Gabriel Suazo, en la que explicó que no es un panorama muy favorable el del ‘Gaby’ y que buscarán por todas las maneras lograr conseguir la continuidad del Seleccionado Nacional como máximo hasta mitad del próximo año, pero que, desde ya, saben que será muy difícil reemplazarlo.

Mosa pone la tranquilidad ante la continuidad del DT de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Es un tema complicado, llegamos a un momento que no teníamos que haber llegado. A Suazo tendríamos que haberle renovado hace un año y medio. No se ha podido y él está con muchas ganas de partir. Tendremos una última conversación con él y su representante para ver la posibilidad de retenerlo. Si no es así, buscaremos un jugador por esa banda izquierda, pero no será nada de fácil. A lo mejor podemos hacerle una propuesta para que se quede el primer semestre y que juegue las fases iniciales de Copa Libertadores. Nosotros estamos abiertos para llegar a cualquier acuerdo con Gabriel”, detalló en ADN Radio.

Finalmente, Mosa tuvo palabras para lo que será la confección de la plantilla para el 2023, en la que explicó que confía ciegamente en lo que pueda solicitar Gustavo Quinteros, con la principal misión de reforzar de buena forma el equipo pensando en competir de buena manera en el ámbito internacional.

“No quiero faltarle el respeto a nadie, pero el equipo más importante de este país tiene el deber de ir a pelear por cosas internacionales, así que lo que Quinteros estime conveniente, yo confío plenamente en su criterio. Con los nombres que ha dado, demuestra que es un tipo certero, no se ha equivocado con ninguno. Lo que decida, yo estaré cuadrado con él y creo que el directorio igual”, cerró.