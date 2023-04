Colo Colo enfrenta como local el domingo a Palestino en el Estadio Monumental, en lo que será el primer partido de sanción sin público que debe cumplir el Popular por los incidentes en el Superclásico.

Ante los árabes Gustavo Quinteros deberá echar mano al equipo por diversas bajas, como la de Leonardo Gil quien cumple en este duelo su primer partido de los dos que recibió como castigo de la ANFP por la expulsión en el clásico ante Universidad Católica.

Otras ausencias para el entrenador son Matías De Los Santos, Fabián Castillo y Erick Wiemberg, refuerzos que están en proceso de recuperación por lesión, mientras que Darío Lezcano está en una puesta a punto físicamente de acuerdo a lo declarado por el propio director técnico.

A ellos podría sumarse un futbolista imprescindible para los Albos, ya que si bien su presencia no está descartada, Maximiliano Falcón presentó un hematoma en el talón tras el partido ante Monagas y no practicó en el once titular según informó el sitio Dale Albo.

Falcón es la gran duda para Colo Colo de cara al partido con Palestino | Foto: Photosport

Quienes sí se perfilan como posibles titulares con Darko Fiamengo, que entrenó en desmedro del 'Peluca' por su molestia física; Vicente Pizarro quien haría que César Fuentes reemplace a Jeyson Rojas en la banda derecha; y Leandro Benegas, que sería el acompañante de Damián Pizarro en el ataque albo de acuerdo al citado medio.

Así, es probable que Colo Colo enfrente a Palestino con la siguiente oncena de su esquema 3-5-2: Brayan Cortés en portería, Darko Fiamengo, Ramiro González y Daniel Gutiérrez en defensa; César Fuentes, Esteban Pavez, Carlos Palacios, Vicente Pizarro y Agustín Bouzat en mediocampo; Leandro Benegas y Damián Pizarro en el ataque.

El compromiso ante los árabes está programado para que se dispute en Macul el domingo 23 de abril a las 17:30 horas de Chile. Ambos equipos poseen 15 puntos, a siete unidades del líder Huachipato.