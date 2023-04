La polémica volvió a llegar a Colo Colo en las últimas horas y todo esto debido a la nueva situación de violencia de género que el jugador de los ‘Albos’ Jordhy Thompson ejerció en contra de su ex pareja, hechos que fueron rápidamente viralizado en las redes en las últimas horas, dejando en evidencia su desbaratado actuar.

Sobre esta inadaptada situación, el periodista Cristián Arcos tomó la palabra en Radio ADN y se refirió a este tema, en el que partió señalando que encontró bastante extraño que de una forma tan rápida le hayan dado el ok al jugador para volver a ser parte del equipo tras su anterior episodio de violencia.

ver también Romai pide a gritos que Colo Colo se haga cargo de Jordhy Thompson

“A mí me pareció raro y sin ser un especialista ni de cerca, pero muy raro que Colo Colo en dos semanas haya dicho que Thompson estaba listo para volver y que volver a su hábitat era lo mejor en tan poco tiempo”, comenzó declarando Arcos.

Adentrándose aún más en esta situación, el destacado comunicador recalcó que en estos momentos el principal énfasis se debe hacer en la victima de este acto de violencia, a quien se debe proteger en esta instancia y espera que Colo Colo a la brevedad se manifieste y no haga la vista gorda con este tema.

Thompson vuelve a hacer polémica | Foto: Photosport

“Uno no es especialista, uno confía en que se hayan tomado las medidas sobre el caso, pero evidentemente acá una víctima que no se nos puede olvidar y es ella, y él (Thompson) trabaja en Colo Colo, la obligación del empleador sea quien sea, es intervenir, tienen que hacerlo, no pueden dejarla pasar”, profundizó en Radio ADN.

Finalmente, Arcos fue rotundo con el actuar de Jordhy Thompson, en la que destacó sus grandes cualidades futbolísticas, las cuales se opacan de forma brutal con estos hechos de violencia que protagoniza y recalca que con el talento no solo basta para poder desempeñarse de buena forma en cualquier labor.

“Thompson no sabe dónde está, no sabe lo que ha hecho en una carrera tan difícil como el fútbol, no basta con tener condiciones, él tiene muchas condiciones, pero en rigor en el fútbol Jordhy Thompson no ha hecho nada y eso no es una crítica, tiene el talento para hacer muchas cosas, pero esta cuestión no funciona tan solo con talento, en ninguna profesión”, cerró.