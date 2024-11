El martes 19 de noviembre, la Selección Chilena derrotó por 4 a 2 a Venezuela por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas,. Este resultado cortó una racha de 6 partidos sin victorias para ‘La Roja’, y renueva la ilusión de lograr la clasificación al Mundial 2026.

En medio del debate sobre la posible nominación de Gabriel Castellón a los próximos duelos del Equipo de Todos por su gran momento en la Universidad de Chile, el periodista Cristian Arcos en el programa Los Tenores de ADN Deportes lanzó una llamativa crítica hacia los últimos llamados de Lawrence Vigouroux.

“A mí me siguen sorprendiendo sus convocatorias. Me siguen pareciendo sorprendentes porque no es un arquero joven, porque no juega mucho, porque no está en un gran rendimiento y no está en un gran equipo”, indicó el comunicador.

La respuesta de Lawrence Vigouroux

El portero del Swansea City de la EFL Championship no se quedó callado y salió al paso de esta controversial opinión con una contundente respuesta para el comentarista deportivo chileno.

“La prensa chilena señores y señoras”, publicó en una historia subida a su cuenta de Instagram, la que fue acompañada con emojis de risa.

A Vigouroux no le cayeron bien los dichos de Arcos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“No ha visto ninguno de mis partidos esta temporada y todavía tiene esta opinión”, prosiguió el guardameta de 31 años.

“Como siempre para mí es un sueño venir a representar a mi país”, concluyó el futbolista chileno.

La historia que subió Lawrence Vigouroux: