Colo Colo encontró un triunfo agónico frente a Ñublense el pasado lunes y se pudo sacudir de la dura derrota que había sufrido frente a O'Higgins de Rancagua. Los albos lograron vencer por la cuenta mínima con gol de Darío Lezcano y también pudo dejar atrás tantos partidos sin vence al cuadro chillanejo.

Sin embargo, ya el Cacique respira más tranquilo y suma su segundo triunfo en tres compromisos disputados, pues aún tiene que jugar el partido postergado con Huachipato por la cuarta jornada.

Eso sí, hay una preocupación en los albos y tiene que ver con la salida de Jordhy Thompson, quien presentó molestias físicas y fue reemplazado en el entretiempo por Carlos Palacios.

En cuanto al formado en la cantera alba, Cristián Basaure solo tuvo elogios. El comentarista afirmó que es un jugador que le puede dar mucho al equipo de Gustavo Quinteros este 2023.

"Pasa inadvertido, quizás no lo hemos mencionado, pero a mi me gusta la personalidad de Jordhy Thompson. Me parece que es un chico que ha ganado confianza, que siempre quiere el balón, que tiene bastante actividad, que remata, que mete pase. Me gusta, creo que puede ser un gran aporte para Colo Colo", cerró.

El joven albo tuvo que salir reemplazado en el entretiempo ante Ñublense | Foto: Guille Salazar

Colo Colo se ubica octavo con seis puntos y está a tres unidades del líder Huachipato, quien precisamente tiene que jugar su partido pendiente.