Este miércoles 3 de mayo a las 20:00 horas se disputa uno de los partidos más esperados por los hinchas albos: Colo Colo recibe a Boca Juniors en el estadio Monumental, duelo válido por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores.

El Cacique tendrá a su gente solo en los sectores Cordillera, Oceáno, Rapa Nui y Tucapel, ya que el resto sin contar el de la hinchada visitante fue clausurado por incidentes ocurridos en las tribunas en el partido ante Monagas.

Pero en el mundo colocolino ruegan que no ocurra ningún incidente en el partido ante el Xeneize para evitar castigos mayores. Por esto, el periodista Cristián Caamaño advirtió en Deportes en Agricultura que el estadio Monumental corre peligro a nivel internacional en caso de que hayan desmanes esta noche.

Comenzó su advertencia diciendo que "ayer [martes] sucedió algo que dejó muy mal parado al estadio Monumental. Fue la reunión de seguridad con presencia de dirigentes de Colo Colo, de Boca, Delegación Presidencial y Estadio Seguro. Hay dos comisarios presentes de la Conmebol pero además vino el gerente de seguridad, Gustavo Morelli, paraguayo".

El Monumental estaría en estado crítico a nivel Conmebol | Foto: Photosport

"[Morelli] en su exposición, desnudó absolutamente la seguridad del estadio Monumental. Presentó un video con los ocho últimos años de Copa Libertadores de Colo Colo, todos los hechos de violencia, los que han significado castigo, las situaciones que merecieron sanciones económicas y que hoy en día tienen en tela de juicio la posibilidad que Colo Colo siga organizando partidos a nivel internacional en su estadio", lanzó el comunicador.

Cerró su advertencia con un duro mensaje: "Fue muy claro Gustavo Moreli en decir 'una más, y esto no es cierre de tribuna, esto es cierre pero por muchos partidos del estadio Monumental'. Entonces ojo con Colo Colo esta noche, se juega mucho".

Precisamente para que no ocurra ningún tipo de incidentes, el propio club Colo Colo envió un mensaje a sus hinchas mal portados a través de un video con referentes del club como Carlos Caszely, Lizardo Garrido, el capitán Esteban Pavez, entre otros: "No te queremos más aquí", fue el mensaje que mandaron los ex futbolistas con mayor énfasis a través de las redes sociales del club.