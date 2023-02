Cristián Caamaño, periodista de Deportes Agricultura, no se guardó nada y se fue en picada en contra del nivel mostrado por Ramiro González y Leandro Benegas.

Si bien Colo Colo ha tenido una semana más tranquila luego de la dura goleada que sufrió ante O'Higgins de Rancagua por la fecha 2 del Campeonato Nacional, los dirigidos por Gustavo Quinteros siguen trabajando a toda velocidad en el Estadio Monumental para encontrar el rendimiento que los hinchas albos pretenden ver esta temporada.

Dos jugadores que llegaronel 2023 explícitamente por decisión del estratega argentino nacionalizado boliviano fueron Leandro Benegas y Ramiro González, quienes se han ganado las críticas de los hinchas del conjunto Popular en las redes sociales.

Benegas todavía no puede convertir con la camiseta alba | Foto: Agencia Uno

Cristián Caamaño, panelista de Deportes Agricultura, también salió al paso del nivel de ambos futbolistas y se lanzó en picada en contra el DT del Cacique.

"¿Tanto les cuesta reconocer que fue un error de Quinteros lo de Ramiro González? Cuando tú traes un refuerzo no lo traes para ser suplente y jugar dos partidos.. Si la rompía en dos partidos no iban a ir a buscar a Matías de los Santos e iban a buscar un jugador de menor categoría porque tenían la variante en el plantel, pero quedó claro con dos partidos que no está para jugar en Colo Colo", arrancó diciendo el profesional de las comunicaciones.

"Lo de Benegas es un capricho de Quinteros, hay 50 delanteros chilenos que podrían haber llegado a Colo Colo y él se empecinó en Benegas desde el año pasado", agregó.

Por último, el reconocido comunicador fue tajante. "Ni Ramiro González ni Leandro Benegas tienen nivel para estar en Colo Colo", cerró.