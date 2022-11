El periodista Cristián Caamaño abordó un posible traspaso de Brayan Cortés al fútbol europeo, el cual no cree que suceda debido al biotipo que ostenta el arquero de Colo Colo, pero sí lo ve en el fútbol mexicano.

Cristián Caamaño le cierra la puerta a un posible traspaso de Brayan Cortés a Europa: "No tiene la estatura que se pide allá"

Varios trascendidos en los últimos días aseguran que el portero de Colo Colo, Brayan Cortés, está sondeado con mucha fuerza desde la Serie A de Italia para que de el gran salto de su carrera hacia el viejo continente.

Quien no ve esto posible o mejor dicho más difícil es Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura quien comentó en el espacio señalado que no ve muy fácil una posible partida del ex Deportes Iquique hacia Europa.

“No tiene la estatura para lo que se pide en un arquero en Europa. ¿Cuántos arqueros han sido transferidos? Porque a Toselli lo sacaron 10 años después. Está Bravo que es ‘el’ caso”, aseguró el comunicador.

Cortés fue el menos batido esta temporada en el fútbol chileno. | Foto: Agencia UNO

Caamaño ejemplificó con otros grandes arqueros del continente y las dificultades que tuvieron para salir: “No tiene el biotipo que piden en Europa, no es culpa de él no medir más de 1.90. Fíjate en los grandes arqueros de equipos argentinos; Andrada de Boca se fue a México; Barovero en River a México También. Desgraciadamente es así”.

“Es muy difícil cuando no tienes la estatura que piden en Europa. Juegues o no en un grande, titular o no en tu selección esa es la gran traba”, complementó en el cierre el profesional de las comunicaciones.

Lo cierto es que Brayan Cortés tuvo la mejor temporada en lo que va de su carrera este 2022 con Colo Colo, donde se coronó en la Supercopa, el Campeonato Nacional 2022 y fue el portero menos batido del año.