El Campeonato Nacional 2021 ya es historia para Colo Colo y, pese a que se le escapó el título en las últimas dos fechas, en el Cacique no quieren seguir lamentándose y ya trabajan en la conformación del plantel para una temporada 2022 llena de desafíos en el plano local e internacional.

Uno de los temas que ha tenido las aguas agitadas en Macul en las últimas semanas es la renovación de Vicente Pizarro con los albos, en donde hay una diferencia entre el club y la representación del jugador por los montos de la cláusula de salida.

Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, abordó el tema en la radio asegurando que “Colo Colo viene negociando hace muchos meses, pero en el camino cambió de representante (Pizarro) ahí comenzó de algún modo de cero nuevamente. Como no se llegó a acuerdo con el anterior representante que era su padre, Jaime, él decidió entregarlo a la empresa de Felicevich”, dio a conocer.

Bajo esa misma línea, agregó que “Entonces la empresa de Felicevich dice ‘que no se preocuparon antes’, no llegaron acuerdo antes con el padre y ahora con ustedes tampoco han llegado a acuerdo, pero no es una negociación de última hora, no es que terminó el campeonato y se puso analizar el caso de Vicente Pizarro”, dijo cuadrándose con los albos.

El comunicador asegura que “Colo Colo tiene una postura, el jugador con su representante tienen otra y a partir de ahí es una negociación. Alguien va tener que ceder y mucho para que Pizarro siga jugando en el club”. En el cierre, ejemplificó lo que el club hizo con Bryan Soto diciendo que “Lo que están haciendo con Soto, blindando como dice Valladares para no repetir errores del pasado es un claro mensaje para Pizarro y sus asesores: ‘no vamos a bajar nuestras pretensiones en cuanto a la cláusula de salida”, sentenció.