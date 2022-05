Cristián Caamaño le coloca todas las fichas a Colo Colo en el partido de esta tarde en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores. Los albos enfrentarán a Fortaleza donde solo les sirve la victoria en casa para instalarse en los octavos de final de la competencia internacional.

El periodista Cristián Caamaño durante el programa de Deportes en Agricultura apuntó a que el Cacique tiene las armas para vencer al club brasileño, destacando a que logró hacerlo como visitante en el debut de la competencia por lo que tiene todo para conseguir los tres puntos como locales.

“Colo Colo tiene, entrecomillas, una aventura difícil desde lo futbolístico y que ya la sorteo como visitante… ¿Por qué no podrá hacerlo como local? Ahora, ¿cuánto afectará al jugador de Colo Colo jugar sin público? Porque se le ha dado mucha vuelta al tema”, comenzaba apuntando al respecto.

En esta misma línea agregó que “Quinteros ha insistido con el mal comportamiento de algunos, que perjudican a todos, que muchos jugadores diciendo que les hace falta ese aliento del hincha. ¿Cuánto le va a dar vuelta en la cabeza al jugador de Colo Colo en la motivación? Ojalá que nada, pero puede ser un factor”.

Colo Colo buscará la clasificación enfrentando a Fortaleza. (Foto: Colo Colo)

No fue todo, debido a que anteriormente había señalado que “Como lo decíamos ayer con Alvarado, lo que pasa es que si te dan a firmar un triunfo en la última fecha con el rival que tienes que pelear y con eso te basta para clasificar, yo creo que todos estarían de acuerdo a que era el escenario ideal”.

Y, para finalizar su opinión al respecto, contempló que “Si no le puedes ganar al que con quien estás peleando mano a mano, es porque no hiciste los merecimientos. Yo no tengo dudas que Colo Colo gana dos a cero esta noche y se instala en octavos de final”.

El encuentro entre albos y brasileños se disputará este miércoles 25 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.