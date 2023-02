Cristián Zavala debutó a lo grande en Curicó Unido al ingresar en el segundo tiempo del partido ante Audax Italiano y derechamente tuvo gran responsabilidad en la victoria de Curicó Unido, puesto que el atacante ingresó cuando el marcador estaba abajo y con dos asistencias, logró ayudar a que su equipo diera vuelta el partido.

Una vez finalizado el encuentro, se le consultó por la posibilidad de retornar a Colo Colo, club dueño de su pase, respecto a lo cual dejó en claro que hay un problema si es que existiera interés en Macul por recuperarlo.

"Aquí vine con un objetivo claro, que como dije siempre es estar en la selección chilena. ¿Regresar a Colo Colo? Acá hay una opción de compra, así que tendremos que ver a fin de año", indicó.

En todo caso Zavala sigue valorando su llegada al cuadro albo. "Ha sido lo más hermoso que he vivido en cinco o seis años desde que debuté. Lo más hermoso que he vivido y no me arrepiento de nada", explicó.

El delantero dio además detalles de su debut. "Llegué el domingo con todas las ganas que tenía de entrenar. El interés de todos los que componen Curicó, me lo han hecho sentir, las pocas veces que me tocó salir, ha sido increíble el apoyo en la calle”, confesó.

Agregando que "desde el primer momento en que el profe (Damián Muñoz) me llamó, mi respuesta fue sí al tiro, por lo que estaba viviendo, y ahora estoy feliz".