Mauricio Viana es una de las opciones que estaría manejando Colo Colo para suplir la baja de Brayan Cortés de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional. El guardameta fue operado con éxito y se espera que su recuperación tarde un mes, por lo que esperan que llegue con los justo a los partidos de la Copa Sudamericana.

Es producto que el nombre del portero nacional es uno de los que estaría manejando el cuerpo técnico comandado por Gustavo Quinteros, quienes están buscando variantes para sumar en la banca de suplentes y que el exfutbolista de Santiago Wanderers es una de las posibilidades.

El entrenador Erwin Durán al mando de Deportes Puerto Montt destacó el trabajo que ha tenido el guardameta en la institución sureña durante la competencia de la Primera B, donde contó detalles que hablan bien en la forma de trabajar que tiene el deportista.

“Él no es solo los 90 minutos del fin de semana. Hay que verlo entrenar y todo lo que se esfuerza. Lo tenemos que sacar de la cancha para que deje de entrenar. Llega dos horas antes”, fueron las palabras que entregó en conversación con Los Tenores.

Mauricio Viana enfrentando a Santiago Wanderers con Deportes Puerto Montt. (Foto: Agencia Uno)

Pero no fue todo, debido a que también expresó que “Me llena de orgullo ver que volvió a tener el nivel que siempre tuvo y que sea visto por el club más grande de Chile, como dicen. Es algo importante para su carrera y todo lo que ha hecho”.

Fue en esta misma línea donde el entrenador contempló que “Tenemos muy buena comunicación. Me manifestó que se siente bien y a gusto. A mí estos pequeños rumores me llegaron hace tiempo, pero no había nada claro. Ahora, me llegó la noticia de que sí están interesados”.

Y, para finalizar al respecto de esta opción, el estratega fue claro en señalar que Mauricio Viana tiene las condiciones para pelearle la titularidad a Brayan Cortés.

“¿Está capacitado para pelear un puesto en Colo Colo? Yo creo que sí, completamente. Confío en que tiene las condiciones para ser el número uno en Colo Colo y pelear el puesto con Brayan Cortés”, sentenció al respecto.