Colo Colo está en plena preparación para su crucial partido frente a Universidad Católica por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2023. Los albos quieren achicar la brecha con los cruzados y meterle presión al líder Huachipato.

Eso sí, Gustavo Quinteros tiene un par de dudas para el compromiso contra su ex equipo y es que Matías de los Santos aún no está al cien por ciento para dicho duelo y el santafesino ya busca alternativas para su reemplazo.



En cuanto al uruguayo, Daniel Arrieta dio a conocer la situación médica en que se encuentra el zaguero y si existen chances de que sea titular contra el cuadro precordillerano.

"Lo que les puedo decir como información es que este miércoles no entrenó junto a sus compañeros. De hecho, estuvieron en la cancha y Matías de los Santos solamente estuvo en el gimnasio, ni bajó al terreno de juego", inició explicando Arrieta en TNT Sports.

"Tiene un golpe y generó un pequeño desgarro en la zona del abdomen. No es grave, no es de cuidado, pero sí es una lesión que genera dolor. Me parece que la idea es cuidarlo para partido del próximo miércoles por la Copa Libertadores", agregó el reportero sobre el charrúa.



En cuanto a Erick Wiemberg, quien es el otro jugador que está con problemas físicos en el Cacique, el periodista sostuvo que si bien está trabajando en cancha, de todas maneras está entrenando aparte y que no sería titular ante los cruzados.

"La otra preocupación o el otro jugador que está afuera es Erick Wiemberg. Él estuvo en la cancha durante esta jornada, pero todavía haciendo un trabajo al margen. Todo apunta a que no estará en el equipo titular de este sábado, entonces eso con la situación médica de estos jugadores y que son obviamente son preocupación y principalmente quien estaba jugando en el equipo titular, Matías de los Santos", cerró.