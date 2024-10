Daniel Arrieta entrega dos potentes noticias en Colo Colo pensando en la 'final' ante Iquique: "Me dijeron que..."

Colo Colo no tiene tiempo para lamentarse tras la eliminación en Copa Chile y ahora deberá pensar de lleno en el partido del próximo domingo, donde tiene que enfrentar a Deportes Iquique por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2024.

El compromiso ante los dragones celestes asoma como fundamental en las aspiraciones albas para ser campeón, ya que en caso de ganar y que la U no derrote a Ñublense en Chillán, serán los nuevos monarcas del fútbol chileno.

Para dicho partido, Daniel Arrieta adelantó dos potentes noticias que recibiría el cuadro del Cacique: “Colo Colo el próximo domingo tiene un partido importante ante Deportes Iquique y puede ser campeón si se dan una serie de resultados”, dijo en primera instancia.

Palacios podría estar ante Iquique. | Foto: Photosport

La gran revelación de Arrieta tiene que ver con Javier Correa y Carlos Palacios, dos jugadores que no estuvieron ante Magallanes por distintas lesiones y que sí podrían estar este domingo frente al cuadro nortino.

“Pensando en el partido del domingo, me dijeron que Javier Correa debería llegar y que se está haciendo todo para que Carlos Palacios pueda estar. No me lo descartaron”, sumó Arrieta en la información.

¿Estarán? Lo cierto es que ningún jugador se quiere perder el partido del domingo donde el Cacique podría bajar una nueva estrella si se dan los resultados a falta de una fecha por disputarse.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo lidera las acciones en el Campeonato Nacional 2024 con 63 puntos, dos más que Universidad de Chile que se encuentra en la segunda ubicación y a la espera de un tropiezo de los albos.