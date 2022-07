Daniel Morón cuenta la travesía para fichar a Marco Rojas: Ex jugadora de Colo Colo y compañeros del 'Kiwi' aportaron en su llegada al Cacique

Este martes y en la antesala del Superclásico ante Universidad de Chile, Colo Colo presentó oficialmente a Marco Rojas como el segundo refuerzo del semestre para encarar lo que queda del Campeonato Nacional 2022 y la Copa Chile, donde el Cacique debe revalidar el título conseguido el año pasado y quedarse con todo en el plano local.

La llegada del chileno-oceánico causó impresión en los hinchas, quienes no acostumbran que un jugador venga de un continente en donde el fútbol no es prioridad a vestir la camiseta de un grande como Colo Colo.

Las raíces chilenas, sumado a otros factores allanaron el camino para que Marco Rojas pueda ser hoy jugador del Cacique y estar a disposición de Gustavo Quinteros, como lo contó Daniel Morón y la travesía que vivieron los albos para dar con el jugador.

“Fue una ventana de pases muy reducida para contratar, pero nos dimos los márgenes de buscar. Su representante nos ayudó mucho para llegar a un acuerdo con Marco que tuvo una gran voluntad para llegar, siempre tuvo interés de llegar al club”, arrancó diciendo.

Morón asegura que Rojas siempre estuvo en la carpeta de Quinteros y compañía: “Es un jugador que teníamos en carpeta y dadas las necesidades, me contacté con muchos técnicos en Australia, con Romina Parraguirre que fue arquera de Colo Colo y está allá. Me contacté con algunos compañeros de Marco y siempre me resaltaron sus habilidades”.

El ex campeón de América con los albos resaltó las ganas del ‘Kiwi’ para llegar, diciendo que “Hicimos una búsqueda con mucha gente que aportó datos, de esa manera hablamos con él y su padre y así llegamos a este acuerdo. Cumplía con todas las condiciones para llegar y gracias a su buena voluntad de estar llegamos a un acuerdo. Es importante que los jugadores quieran venir, así que le agradecemos mucho”.

Marco Rojas podría ver sus primeros minutos con la camiseta de Colo Colo este domingo cuando el Cacique se desplace hasta la ciudad de Talca para enfrentar a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno.