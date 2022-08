Gustavo Quinteros en medio del mercado de fichajes abierto en el fútbol chileno no se mostraba del todo conforme producto de que partido a partido daba a conocer sus deseos de sumar nuevas incorporaciones. En este actual mercado estaba la posibilidad de sumar tres nuevos jugadores, pero en el Cacique solo se reforzaron con dos.

Quien fue consultado respecto a este tema fue el gerente deportivo de Colo Colo, el señor Daniel Morón, quien, en conversación con Deportes en Agricultura, dio a conocer que a pesar de esas solicitudes constantes cuenta con una muy buena relación con el entrenador.

“Muchos piensan que cuando Quinteros hace esas solicitudes después de los partidos, yo tengo una gran amistado con Gustavo y entiendo la posición del DT. Todos los entrenadores quieren y piden, tú le traes y te van a seguir pidiendo porque son así. Es verdad, pero eso a mí no me afecta”.

Además, dentro de estos detalles, entiende los deseos del estratega. “Incluso los directores me decían que hablara con él para que no hiciera esas solicitudes y esas peticiones venían hacia mí. Pero de verdad que lo hemos manejado bien, primero en conjunto con el CT hemos podido llegar a un acuerdo”.

En la misma línea, el exfutbolista agregó que “Segundo, este mercado fue muy difícil para nosotros, no teníamos como traer extranjero si no salía uno. En otro programa decían que Bouzat llegaba como reemplazante de Solari y no tiene nada que ver”.

Lo concreto, es que finalmente, nadie llega con el cartel de reemplazar a un exfutbolista. Y quien cumplía con esa característica, era un solo: Martín Rodríguez. “Si alguien teníamos que buscar era no reemplazante, y si este tenía que ser era solo uno que es Martín Rodríguez y se fue a la MLS”.