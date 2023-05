Este miércoles, Colo Colo recibe a Boca Juniors en el Estadio Monumental en su tercer compromiso en la presente Copa Libertadores de América, en medio de algunos sucesos que hacen moverse un poco el piso en la comuna de Macul.

Una de esa situaciones van en directa relación con el cambio d eportero que ya lleva un par de partidos, donde el titutlar Brayan Cortés ha cedido el puesto en desmedro de Fernando De Paul, quien ha custodiado el arco del cacique ante Palestino y Unión La Calera.

Este martes, en la previa del cotejo ante los Xeneizes, el técnico Gustavo Quinteros se refirió a este tema, aludiendo que no iba a exponer públicamente las razones de su determinación, pero que de todas maneras lo que se habla en el exterior, es un porcentaje muy menor en relación a Colo Colo.

En el programa Los Tenores de Radio ADN, Danilo Díaz tuvo conceptos para esta situación y manifiesta que estas declaraciones es para bajar el calibre del tema, considerando el partido que van a vivir este miércoles en Macul.

"Es una respuesta a 24 horas del partido con Boca Juniors. Esto es un conflicto que le estalló al entrenador y al plantel, cuando jugó De Paul ante Palestino dijimos 'comenzó la rotación', pero no sabíamos que iba a ser con esa antesala", enfatizó el Tenor del Pueblo.

Sin embargo, Díaz enfatiza que la decisión del entrenador, no pasa por el rendimiento del Indio Cortés, si no que algo ocurrió en la interna de algo que es muy habitual, por cierto, en la historia del deporte.

De Paul será el portero titular de Colo Colo ante Boca Juniors (Photosport)

"Ya sabemos que la decisión que se tomó no fue futbolística, Cortés no pierde el puesto por lo que atajó y el fútbol, como el deporte, está lleno de estas historias. El jugador algo hizo porque si no, no pierde el puesto, esa es la realidad. El control de daño es parar un equipo competitivo ante un Boca que va a repetir la misma formación que derrotó a Racing y que le ganó bien", señaló el comentarista.

Consultado sobre si la decisión del estratega es la correcta o no, el comunicador no titubeó en indicar que "nada ni nadie es más importante que el grupo, siempre", concluyó Danilo Díaz.