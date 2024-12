Universidad de Chile está en su extensa búsqueda de encontrar a su nuevo delantero, en la que uno de los candidatos como reveló nuestro sitio ha sido el atacante uruguayo, Octavio Rivero, con quien siguen en negociaciones por lograr su fichaje.

En los últimos días, la periodista Verónica Bianchi dio a conocer una esperanzadora noticia para el hincha azul en el programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports, en la que reveló que las negociaciones siguen firmes y que el jugador quiere jugar en la U.

“Yo sé en algún momento estuvo algo estancado el tema con Octavio Rivero, ahora otra vez se reactivó, hay interés por parte de la institución y por parte del jugador”, partió señalando Bianchi.

Siguiendo en esa línea, la comunicadora remarca del único y gran problema, en la que desde lo económico está la diferencia que separa a Rivero de la Universidad de Chile, en donde esperan poder llegar a buen puerto con las negociaciones.

Rivero quiere llegar a la U | Foto: Photosport

“Se está viendo como llegar a un acuerdo con la institución, que cobra mucho, en un principio pidieron 3 millones de dólares y obviamente que la U no los va a pagar”, remarcó.

Finalmente, Bianchi deja en claro que hoy en día la gran prioridad para el ataque azul es Octavio Rivero y que en caso de caerse su negociación, el plan B de los ‘Azules’ será Rodrigo Contreras, negando rotundamente que ambos jugadores lleguen juntos.

“Como es un club que pasa un momento económico complejo, por ahí iría. Rivero es el plan A, en un momento se dijo que iban por él y Contreras, pero a mí me dicen que no, Rivero es el plan A, por si no resulta eso, irán por Contreras, que es el plan B”, cerró.