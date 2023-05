Colo Colo sufrió su primer golpe duro en esta Copa Libertadores 2023, en la que los ‘Albos’ terminaron cayendo por 2-0 ante Boca Juniors en el Estadio Monumental, en lo que fue un partido intenso de principio a fin, pero que terminó dándole los tres puntos y el liderato a los ‘Xeneizes’.

Tras lo que fue este compromiso, el periodista Danilo Díaz tomó el micrófono de Radio ADN y tuvo palabras para esta derrota del ‘Cacique’, en la que remarcó que la jerarquía fue la que marcó la diferencia en este partido.

ver también VIDEO: Palacios deja al Cacique con uno menos tras pegar un patadón

“La jerarquía es un tema, en el deporte de alto rendimiento la jerarquía se escribe a partir de una buena contención, una atajada, de una buena definición y de entrar con once y salir con once. A no cometer errores como los que cometió Maximiliano Falcón y sobre todo el de Carlos Palacios”, partió declarando Díaz.

En esa línea, el destacado comunicador elogió el partido de los ‘Albos’ e hizo un gran llamado de atención para una de sus zonas más flojas en el campo de juego “Colo Colo jugó un buen partido, tuvo unos primeros 60 minutos muy buenos por la envergadura del rival. Este equipo de Colo Colo tiene dificultades, tiene dificultades en el máximo nivel porque carece de laterales, laterales de máximo rendimiento”.

Colo Colo cayó ante Boca Juniors | Foto: Photosport

Profundizando en aquello, el ‘Tenor Puma’ explicó que la diferencia jerárquica dentro del terreno de juego fue considerable y que la comparación del Colo Colo de este año con el de la temporada anterior es brutal.

“Hoy hubo diferencia de peso específico e individualidades, eso fue lo que expresó el partido. Hoy Colo Colo entró con Bruno Gutiérrez y Daniel Gutiérrez, con Damián Pizarro, que hace un mes uno pensaba que era imposible que sea el delantero ante Boca con Lezcano en la banca. Este equipo se fue desarmando desde el año pasado, este equipo comparado con el del año pasado pierde por dos goles de diferencia”, explicó.

Luego, el periodista hizo un análisis a lo que fue el desempeño de Carlos Palacios, quien salió expulsado en este encuentro, en la que volcándose a lo deportivo indicó que ‘La Joya’ está muy lejos de lo que mostró en Unión Española.

ver también Gustavo Quinteros sacado con sus jugadores y el árbitro en el duelo ante Boca

“Palacios tenía chispazos, intermitencias. Le cuesta demasiado ganar en la maniobra individual, en los duelos, en las salidas de la jugada, le cuesta muchísimo. Está muy lejos del jugador que era en Unión Española”, declaró.

Finalmente, Díaz también tuvo palabras para la labor que ha realizado Damián Pizarro, a quien ha elogiado por su gran desempeño, pero indica que al jugador le está faltando mojar para poder tomar una confianza de goleador.

“Hoy Pizarro hizo un buen partido, pero le falta hacer ese primer gol a Pizarro, ese gol que lo tonifique, que le del ánimo y lo ponga en otro nivel, que ratifique lo que él está haciendo, en donde creo que ha sido una de las grandes figuras de Colo Colo. El peso y la jerarquía de este plantel es muy distinto al del año anterior”, cerró.