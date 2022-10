Maximiliano Falcón, definitivamente, se ganó el corazón de la hinchada de Colo Colo por su empuje y coraje durante esta campaña con el cuadro del Cacique. Ayer, el Peluca realizó un partido perfecto ante la Universidad Católica y, sobretodo, mantuvo controlado al goleador de la Universidad Católica, Fernando Zampedri, quien solo tuvo una jugada clara a través de un cabezazo en el inicio del compromiso.

Falcón como buen uruguayo apeló a la pachorra, la garra y toda fuerza para llevar adelante el partido. Con su concentración y en compañía de su partner de la defensa, Emiliano Amor, se dieron cuenta que podían controlar al Toro y así fue.

El charrúa reveló un sabroso diálogo sobre la decisión que tomaron en conjunto con Amor, para que el goleador de la franja no tuviese chances de gol. Al parecer, la medida para mantener a raya al anotador de la UC les dio resultado.

"Sí, siempre hay que estar cerquita. Me di cuenta que (Roberto) Tobar en el minuto 2 no iba a cobrar mucho y ahí aproveché. Hablé con Emi (Amor) y le dije que era nuestro partido. Ahí, lo que intenté era dejarlo sin energía para que no pudiera, en el segundo tiempo, tratar de hacernos daño y esa fue la idea de estar siempre cerca y creo que salió bien", contó el Peluca.

Maxi Falcón fue héroe en Colo Colo ante la Universidad Católica (Guille Salazar).

Falcón está conforme con lo desarrollado por él y todo Colo Colo durante la temporada 2022. El defensor confía en que domingo se podrá levantar la estrella 33, aunque están enfocados en recuperar fuerzas para salir con todo ante Curicó Unido en el Monumental.

"Sí, como dije, dependemos de nosotros más allá que hayamos empatado. Con un triunfo somos campeones. La idea, obviamente, es siempre ganar el partido, ganar los tres puntos, alejarnos más y tratar que no nos hagan goles. Eso es importante y nosotros vamos a seguir trabajando para el fin de semana y salir campeón", dijo.