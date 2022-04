Diego Latorre no olvida el Colo Colo vs. Boca de Copa Libertadores 1991: "En esa nos bajaron, en estos tiempos hubiéramos sido campeones"

La historia de Colo Colo en Copa Libertadores está marcada por varios momentos, entre ellos la final ante Independiente en 1973, la semifinal con Cruzeiro en 1997 y, lógicamente, dos episodios en la versión 1991: el título ante Olimpia y el desenlace final de la semifinal ante Boca Juniors en el Estadio Monumental.

Uno que estuvo en ese partido y es voz autorizada para hablar es Diego Latorre, jugador de Boca Juniors en ese entonces que conversó con el podcast de la Copa Libertadores: “Yo estuve a punto de tocarla de verdad (la copa). En esa nos bajaron, en estos tiempos hubiéramos sido campeones. Ese partido con Colo Colo lo tengo atragantado, yo creo que todo el hincha de Boca lo tiene atragantado”.

‘Gambetita’ relató cómo fueron las acciones en el partido de ida, diciendo que “Habíamos ganado 1-0 en La Bombonera y ya ese resultado había sido corto. Era un buen equipo Colo Colo, tenía buen entrenador, jugadores experimentados, pero en la ida, hablando de pandemia y epidemia, tuvimos una ‘epidemia’ de infectados de fiebre y resfrío. 3 o 4 no jugaron, alguno jugo disminuido”.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Ganamos 1-0 en un partido muy complicado, porque Colo Colo hacía marca hombre a hombre y nos tenían muy estudiados. Cuando fuimos a jugar a Chile hasta los 20 minutos del segundo tiempo íbamos 0-0. Siempre reclamo a Bati (Gabriel Batistuta) una jugada que se va mano a mano con el arquero y me tiene a mí para dármelas solo para empujármela y no me la da, contragolpe y gol de Colo Colo”.

En el cierre, Latorre no esconde la vergüenza que provocó el desenlace final de ese partido, pero insiste en que deberían haberse llevado el triunfo: “Nos ganaron 3-1 en un partido creo que lo más bochornoso que yo viví dentro de una cancha fue ese, cómo terminó, lo que se generó y me parece que, si hubiese habido un clima más pacífico y en términos normales, nosotros tendríamos que haber ganado ese partido. Sabíamos que era la final anticipada porque de ahí salió el campeón. Colo Colo era un gran equipo”.