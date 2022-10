Uno de los más aplaudidos por la hinchada de Colo Colo fue su capitán Gabriel Suazo, el que orgulloso levantó el trofeo de campeón y luego festejó en la cancha junto a su núcleo familiar.

Precisamente TNT conversó con la madre del jugador, Luz Urbina, la que visiblemente emocionada recordó un pasaje oscuro que vivió el lateral izquierdo.

"Es un sacrificio de años, el 2020 lo pasamos mal, fue lo más duro de mi vida como mamá", comenzó el relato de la mamá, agregando que "a nadie le gusta que insulten a su hijo, nos amenazaron de muerte, decían mentiras y que haya logrado esto adverso, que le demostrara a la hinchada cuanto ama esto, me enorgullece como mamá".

En esa misma linea la señora Luz abrió su corazón y entregó detalles de lo que vivieron como familia en ese momento. "Le dije que desistiera y me dijo que no, me siento orgullosa del hijo que tengo", aseguró.

La mamá de Gabriel Suazo se emociona al recordar los malos momentos que vivió su hijo en Colo Colo (Agencia Uno)

La mamá de Suazo cuenta que "llorábamos en silencio, a mi hijo menor le mandaban memes, le hicieorn ciberbullyng y Gabriel dio vuelta esto. Luchó, nos demostró como familia que se puede, lo mismo que a los jóvenes que empiezan, que se puede cuando se quiere".

Mirando al futuro, se refirió a la posible partida de Suazo al extranjero."Se merece todo en esta vida, ojalá irse afuera. Lo voy a extrañar mucho pero ha trabajado toda su vida para eso. Se lo ganó, trabajó duro física y mentalmente, se lo merece con creces", cerró