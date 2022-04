El ex presidente de Colo Colo conversó en extenso con Dale Albo, donde recalcó que su vuelta como presidente de Blanco y Negro está en "veremos".

Edmundo Valladares confirma que no piensa ir a la reelección del CSD Colo Colo: "Quiero dar paso a otras personas"

Durante los últimos días, varios cambios administrativos afectaron al directorio de Blanco y Negro. El más importante fue la salida de Edmundo Valladares de la presidencia y la llegada de Alfredo Stohwing en lo que resta del 2022.

Esta noticia generó una ola de críticas de parte de los hinchas albos, quienes ven a Valladares uno de los principales encargados del renacer de un club que estuvo a solo minutos del descenso, y donde pudo lograr en tan solo meses el bicampeonato de la Copa Chile y la clasificación a la Copa Libertadores.

El ex mandamás de Colo Colo conversó con Dale Albo y fue tajante acerca de la posibilidad de presentarse a la reeleción del Club Social y Deportivo Colo Colo.

"Mi intención es dar paso a otros socios y socias que puedan encabezar, que puedan continuar nuestro proyecto, pero quiero dar paso a otras personas. Llevo casi ocho años, fui vicepresidente de filiales, vicepresidente general del club, he estado cuatro años representante del club en Blanco y Negro y fui presidente de Blanco y Negro. Creo que hay que dar cabida a nuevos liderazgos, de eso se trata y tiene que ser el sello para que podamos tener muchas personas capacitadas a administrar Colo Colo", mencionó el ex directivo.

En ese sentido, el ex timonel del cuadro albo afirmó que "es una decisión que tiene que ver con los estatutos, que buscan que exista participación, que nadie se quede de por vida apernado a cargos. Se explica porque más allá de los cargos, creemos que distintos liderazgos deben aparecer y tomar tareas. Si no continúo siendo presidente del club seguiré vinculado a la institución de alguna forma, siempre voy a estar disponible, esto no termina con un cargo o un rol.

Por último, tuvo palabras a un posible retorno a la presidencia de Blanco y Negro remarcando que "el directorio del club lo va a analizar, pero no lo pensamos en este minuto. Lo que esperamos es que se desarrolle el gobierno de Colo Colo, el programa, y es lo que nos preocupa", finalizó Valladares.