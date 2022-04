El ex mandamás del Cacique no lo pasó para nada bien en sus primeros días al mando del elenco albo.

Un verdadero terremoto aconteció hace algunos días tras anunciarse la salida de Edmundo Valladares del directorio de Colo Colo, dando por terminado al periodo que hizo renacer a un club que estuvo al borde del descenso.

En el mandato de Valladares, el elenco albo consiguió el bicampeonato de la Copa Chile y la clasificación a la Copa Libertadores, donde ahora pelean palmo a palmo la clasificación a la siguiente ronda junto a River Plate, Fortaleza de Brasil y Alianza Lima.

Pero no todo ha sido alegría en la dirigencia del Cacique, esto porque el propio Valladares reveló en una extensa conversación con Dale Albo que recibió amenazas y mensajes violentos en sus primeros días como presidente de Colo Colo.

"Fueron días complicados e intensos. Estuvimos a 90 minutos de descender, la gente estaba muy molesta. Nunca lo hice público, pero recibimos amenazas y era complejo, sobre todo para nuestras familias, nadie quiere que sus cercanos esté mal. Pero tenemos convicción en un trabajo a largo plazo, lo creemos como un colectivo, propusimos antes que Marcelo Barticciotto fuera presidente, pero por razones válidas y cuando no había claridad de tener garantías prefirió no tomar la presidencia", partió diciendo el ahora ex Presidente de Blanco y Negro.

"Hubo muchos riesgos deportivos, sociales, políticos, teniendo solo dos votos a todo evento, pero tomamos el fierro caliente y creo que pudimos hacer un buen desempeño, dar equilibrio a la institución y nos vamos con una sensación de tranquilidad de hacer todo en base a un proyecto. Cuando no tuvimos el apoyo y las garantías tomamos la decisión de dar un paso al costado, no podemos estar disponibles para poder encabezar esto sin apoyo, sería desleal con la gente", añadió Valladares.

Para finalizar, Valladares confesó que "recibí algunas amenazas y mensajes violentos. Las familias siempre han sabido la entrega como grupo que hemos tenido, porque somos muchos que llevamos tiempo en esto, saben bien que se asumen riesgos. No corresponde recibir ese tipo de mensajes complicados, pero la verdad es que en mi caso mi familia siempre me apoyó en lo que decidí hacer, eso al final es lo que te da la fuerza de tomar los desafíos. Soy colocolino desde los 7 años, me hice muy fanático desde el primer minuto, por eso mi convicción de seguir hacia adelante", cerró.