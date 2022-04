Ya es conocido por toda la opinión pública que Edmundo Valladares terminó su presidencia con Blanco y Negro. El ahora expresidente confirmó que su paso al costado apunta a la falta de apoyo por parte de los bloques que son parte de la concesionaria, a pesar de que Aníbal Mosa, uno de los accionistas mayoritarios, se sorprendió con esta resolución.

Edmundo Valladares conversó de forma exclusiva con ESPN Chile al respecto de lo ocurrido en su determinación en la cual apuntó a que su salida de Blanco y Negro se genera producto de que se pedía el cambio del vicepresidente, para darle el lugar a otro dirigentes.

“Desde el sector de Leonidas Vial nos manifestaron que les parecía bien que continuáramos con la presidencia, pero para nosotros el tema no pasa por mantener un rol político o que tiene una figuración importante, lo importante son los equipos de trabajo y una persona como Edison Marchant era vital en nuestra labor”.

No fue todo lo que daba a conocer el expresidente albo, ya que, además agregó que “Hablamos recién con claridad hace pocos días, diría que el jueves. Ahí se nos comunica que existe un apoyo, pero sólo para que mantuviéramos la presidencia. Pero, salvo hasta hoy, no hablé con Aníbal. Así no se puede seguir transitando (…) Siempre voy a agradecer el apoyo que nos dieron para llegar a estos roles y muchas otras cosas que nunca voy a desconocer”.

En este punto, el directivo apuntó que “Pero hay temas que para nosotros son relevantes, entendemos a Colo Colo como un club popular y transversal. Cuando la capitalización pasa a ser lo más importante, entendemos que es difícil continuar, más allá de lo importante que es en una industria como el fútbol”.

Pero eso no fue todo, debido a que además el mandamás le llamó la atención a que se hablara de apoyo que nunca existieron. “Con Aníbal no hablé hasta hoy, efectivamente me llamó en la tarde y a todos los involucrados les contesto. Antes no hablamos. Me llama la atención que se habla de apoyos siendo que nunca lo manifestó. Además, se produce una renuncia de su bloque que lo que busca es forzar las elecciones. Me resulta llamativo”.

Finalmente, el dirigente descartó que vuelva a tomar el timonel de Blanco y Negro luego de su renuncia. “Estamos tranquilos, hicimos el mayor esfuerzo, tenemos 70 mil socios, Blanco y Negro más de siete mil abonados, su cifra más alta en la historia. Estamos tranquilos, si encontrábamos las garantías para seguir, no hubiéramos dado este paso al costado”.