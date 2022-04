Colo Colo vivió un lunes bastante movido en la cual se confirmó la salida de Edmundo Valladares de la presidencia de Blanco y Negro en Colo Colo. La situación hizo tener un terremoto en el Cacique en la cual se generó rápidamente el malestar en los hinchas colocolinos, quienes no quieren volver a ver a Aníbal Mosa al mando del club.

Aníbal Mosa, uno de los máximos accionistas mayoritarios de Colo Colo, conversó de forma exclusiva con ESPN Chile en la cual descartó que esté buscando volver a la presidencia de Blanco y Negro en la cual, incluso detalló que se vio sorprendido cuando se enteró de la renuncia.

“Para ser bien justo a mí se me consultó hace unos días atrás sobre la posibilidad de apoyar a Edmundo Valladares y a Alfredo Stöhwing como vicepresidente y dije que sí. No me interesa ningún cargo, no estoy detrás de ningún cargo. Pensé que estaban avanzando esas conversaciones, que estaba todo bien encaminado”.

En la misma línea, el dirigente agregó que “Me llamó tanto la atención que llamé a Edmundo hoy le pregunté qué pasó. Me dijo que a él no le dijeron lo que yo conté, que no se le ofreció la presidencia y compartir la vicepresidencia con otro director. Me llama poderosamente la atención”.

No obstante, volvió a destacar que “A mí se me consultó y se me dijo que los votos para Edmundo estaban, se buscaba un equilibrio con otro director en la vicepresidencia. No quiero decir que tenga menos importancia, pero la relevancia es del presidente”.

Pero eso no fue lo único que entregó el expresidente del Cacique, debido a que además señaló que “Hablé con Edmundo y le dije que, si querían instalar en la vicepresidencia a uno de los directores que asumieron, cuentan con mi apoyo. No quiero ser presidente ni vicepresidente, no busco nada”.

“En el entretiempo del partido con Católica y un director me dijo que las conversaciones avanzaban para que Edmundo siguiera y Alfredo Stöhwing asumiera la vicepresidencia. Quiero aclarar esto porque hay muchos malentendidos”, continuó detallando al respecto.

Finalmente, respecto a la presidencia que tenía Edmundo Valladares señaló que “Hay información que la gente debe saber. Había unanimidad para que Edmundo Valladares siguiera como presidente y no sé por qué no se tomó ese camino porque creo que era lo mejor para todos”.