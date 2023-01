El delantero juega en la Serie C de Italia y según la información surgida durante este jueves es una de las opciones como reemplazante del 'Gato'.

Colo Colo tiene que buscar el centrodelantero para reemplazar a Juan Martín Lucero, quien partiría del Cacique a Fortaleza de Brasil. El elenco albo ya contrató a Leandro Benegas, pero Gustavo Quinteros quiere un jugador más.

Por lo mismo, es que la danza de nombres no para en la escuadra colocolina: Miguel Merentiel, Carlos Auzqui, Javier Correa son los que más transitan en la gerencia deportiva.

Sin embargo, este jueves en Pelota Parada, Daniel Arrieta entregó un nuevo jugador y se trata de un argentino. Franco Ferrari aparecería en la carpeta de opciones que barajan en Colo Colo.

"Me hablaron de un centrodelantero, Franco Ferrari. Que tiene 27 años, mide 1.93. No sé si vaya de la mano con las características que busca Quinteros, pero es un nombre que me dieron y que también lo tenían en la carpeta de la gerencia deportiva de Colo Colo", sostuvo el reportero.

El argentino sería opción en el Cacique | Foto: Getty Images

Ferrari se desempeña en la Serie C de Italia, precisamente en el LR Vicenza. Según Transfermarkt, ha jugado 19 partidos, ha marcado 11 goles en la temporada y sumó tres asistencias en la temporada 2022/2023.