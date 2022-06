El presidente de ByN Alfredo Stöhwing no le da cabida a los polémicos dichos de Aníbal Mosa: "No estoy interesado en polémicas, me gusta más construir"

Tras el gran triunfo que consiguió Colo Colo por 2-0 ante Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana, el empresario Aníbal Mosa saltó a la palestra tras emplazar al actual presidente de ByN, Alfredo Stöhwing y su incapacidad de conseguir refuerzos, en donde señaló que este ‘no conoce la industria’.

Ante estas declaraciones, el actual mandamás de la institución Alba tuvo palabras ante estos dichos de Mosa durante la presentación del único refuerzo del Cacique, Agustín Bouzat, en donde comentó que no quiere armar polémicas, menos en estas instancias tan importantes que vive el club.

"No estoy muy interesado en armar polémicas, es un momento en que estamos presentando a Agustín (Bouzat) el día después de un triunfo importante. Me llamaron la atención los comentarios del director Mosa, las cosas se están haciendo bien dentro y fuera de la cancha", partió señalando Stöhwing.

Siguiendo la línea de evadir las declaraciones, el timonel de la concesionaria se mostró contento con el gran triunfo obtenido en el partido de ida por la Copa Sudamericana y señaló que las cosas dentro del club se están realizando de buena forma, por lo que no quiere darle cabida a los dichos que emitió Mosa.

Aníbal Mosa saltó al baile tras el triunfo Albo | Foto: Archivo

"Tuvimos un muy buen triunfo inicial en la primera ronda de Copa Sudamericana, todo está funcionando bien, las reuniones se hacen como corresponden y no quisiera profundizar, no tiene mucho sentido armar polémicas por ciertos dichos", explicó en conferencia.

Finalmente, Stöhwing para zanjar el tema, señaló que no le interesa meterse en este tipo de problemas y que le gusta más ayudar al club, pensando en los desafíos que tiene durante esta temporada.

"No estoy interesado en polémicas, me gusta más construir, no me atrevo a pensar en suposiciones o intenciones detrás de las declaraciones. Eso lo tiene que ver cada persona que las hace", cerró.