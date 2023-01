La final de la Supercopa donde Colo Colo perdió ante Magallanes, elevó la molestia del técnico Gustavo Quinteros, quien reclamó firmemente ante el cometido del juez Fernando Véjar por sus cobros en el encuentro.

Algo que no gustó al nuevo jefe de los hombres de negro, Roberto Tobar, quien no demoró en responder ante las críticas.

Situación que fue abordada en la editorial de radio Cooperativa por Toño Prieto, quien asegura que ante estos hechos el entrenador del Cacique sale nuevamente mal parado.

"No comenzó bien para Gustavo Quinteros en Colo Colo. Además de perder jugadores importantes para 2023, cayó en la final de la Supercopa frente a Magallanes. El DT. tras perder en los penales descargó toda su frustración en contra del árbitro Véjar. 'Debe tener algo en contra de Colo Colo. Cada vez que nos dirija será difícil que podamos ganar. Ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como este', dijo Quinteros", comenzó detallando.

Quinteros dispara contra Fernando Véjar. Foto: Guille Salazar.

En ese sentido, asegura que en un buen momento salió Tobar a prestar defensa con su colega, quien estaba siendo atacado.

"Los dichos del entrenador encendieron las alarmas en Roberto Tobar, encargado del arbitraje nacional, quien salió al cruce como un duro defensa central. 'Como comisión arbitral no lo podemos aceptar. Podemos aceptar opiniones, críticas, incluso reclamos, pero todo dentro de un marco de respeto'", explica.

Por lo mismo, asegura que el entrenador de Colo Colo equivoca sobre quién está dirigida la crítica, por todos los problemas que están acumulando en el inicio de la temporada.

"Mal Quinteros que quiere justificar una derrota solo con el arbitraje. El DT tiene flancos más trascendentes donde buscar explicaciones, donde un plantel disminuído y sin completarlo cuando ya casi se inicia el torneo", enfatiza.

Ante esta situación Prieto es claro en que Quinteros queda mal parado por sus dichos y da un impulso a Tobar en su nuevo trabajo.

"Bien por Tobar por frenar en seco públicamente descalificaciones inaceptables de un entrenador que intenta meter presión a los árbitros. Partido duro entre Quinteros y Tobar, para mi lo ganó Tobar. Quinteros sigue sumando derrotas en esta temporada", finaliza.