El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, no está para nada conforme con lo que ocurrió ante Coquimbo Unido y fue directo con Gustavo Quinteros.

Colo Colo no se puede dar el lujo de perder en el Campeonato Chileno de Primera División del fútbol chileno y el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, sabe que eso jamás puede ocurrir ante ningún equipo. La molestia del timonel albo se hizo presente en el Monumental tras la caída ante Coquimbo Unido y el mandamás aprovechó la ocasión para mandarle un recado a Gustavo Quinteros.

Stöhwing no estaba para nada contento con la situación, ya que el equipo se ve feble y en varias ocasiones fue abúlico a la hora de resolver distintas acciones. Por ello, el líder de ByN fue tajante sobre lo que sí debe mejorar Colo Colo a la hora de enfrentar a Magallanes y también a la Universidad de Chile.

"En general los resultados son de todo el equipo, pero obviamente hay que reconocer que hay problemas defensivos en los que hay que trabajar arduamente", sentenció.

Además, el presidente albo dijo que: "A veces cuesta de repente y es un momento poco grato. No era lo que esperábamos. Obviamente no es cómodo. Me imagino a los hinchas y a todo el mundo y los entiendo, pero estamos haciendo todos los esfuerzos. Confío en el cuerpo técnico y en los jugadores que saldremos adelante, porque hay un excelente plantel".

Colo Colo no lo pasa bien en el fútbol chileno (Guille Salazar)

Sin duda, la plana mayor de Colo Colo no está para nada contenta con lo que ocurre con el equipo, ya que Gustavo Quinteros está rearmando las piezas sobre todo en la última linea, donde no pudo lograr armar un plantel comó el quería.

"Es preocupante y hay que hacer todos los esfuerzos. El plantel y el cuerpo técnico tendrán que trabajar intensamente para recuperarse de este momento. No es primera vez que le pasa a Colo Colo esto y tengo confianza en que vamos a salir adelante y vamos a recuperar el nivel de juego", agregó Stöhwing.

Sobre el tema de la poca inversión que se acusa a la dirigencia de Colo Colo, Stöhwing salió al paso de esas críticas y dejó en claro cómo se manejó el tema.

"No es así, hay que conocer a fondo las finanzas. Hicimos todo lo posible e incluso corrimos riesgo rspecto a este año. La acumulación de pérdida de Colo Colo es enorme, así que hicimos todos los esfuerzos posibles. Estamos bien ras ras y los jugadores que llegaron fueron los que solicitó el técnico y no ahorramos en calidad de jugadores", terminó el presidente.