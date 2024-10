Colo Colo se quedó con el clásico frente a Universidad Católica, compromiso que contó con una larga transmisión de TNT Sports, señal oficial que realizó la totalidad de sus programas desde el Estadio Monumental.

Fue ahí donde Verónica Bianchi relató en Media Punta un incómodo momento vivido con el resto de sus compañeros de TNT Sports, quienes sufrieron la agresión verbal y casi física de un desatinado hincha albo.

“Nosotros teníamos el post partido, nos sacaron y nos llevaron en un auto para poder entrar por donde está la ambulancia. Estaba el Toby, Gonzalo Jara, Fouillioux (Gonzalo) y la gente que estaba ahí cerca no se comportó muy bien con nosotros”, relató en el inicio.

El clásico fue para Colo Colo. | Foto: Photosport

Bianchi sigue con un asqueroso accionar del ‘hincha’ albo: “Siendo súper sincera, nos comenzaron a escupir. A mí no me llegó ninguno, pero a otros compañeros le llegaron varios. Nosotros decidimos tener otra posición para no estar con esta persona totalmente sacada y que sin ningún sentido nos estaba tratando mal”.

La periodista nacional asegura que fue Marcelo Vega quien calmó las pasiones: “El Toby en vez de irse con nosotros y alejarse de este loquito, le va a hablar a esta persona, lo enfrenta y se tranquilizó. Le pedían fotos, videos”, sumó.

Más allá del episodio vivido, lo cierto es que en el Estadio Monumental se vivió una fiesta donde la gran mayoría de los más de 40 mil espectadores que asistieron mostraron un buen comportamiento en las tribunas.

La parte alta del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile lidera el Campeonato Nacional 2024 con 55 puntos, seguido de Colo Colo con 51 unidades y dos partidos menos y Universidad Católica, quien se quedó en la tercera ubicación con 42 puntos.