El 2 de abril, en Argentina, se ofició el recuerdo de 41 años del inicio de la Guerra de las Malvinas. En dicho combate entre el país transandino y el Reino Unido un total de 649 personas perdieron la vida. En el Ejército argentino fue convocado a defender a su país el exjugador de Colo Colo, Carlos Gustavo de Luca. El jugador, que dejó un legado en el fútbol chileno en Wanderers, Cobreloa y Alianza Lima, fue uno de los 24 mil soldados que tuvo que estar en el contingente de pelea.

Por un espacio de 72 días, De Luca dejó atrás su recuerdos en River Plate donde compartió con Néstor Gorosito y Sergio Goycochea siendo apenas un cadete. Un recuerdo que aún está en su memoria y que jamás olvidará.

Luego, su carrera deportiva lo trajo a Chile para jugar en los albos, O'Higgins y Everton, entre otros. En diálogo desde Argentina, el delantero recordó lo que fue para él estar en plena guerra siendo tan joven como reservista transandino.

"Bueno, muy tranquilo, con varias notas de la gente que se acuerda y no me gusta mucho. Viví el fútbol de una manera y no lo veo de otra. Dando vueltas en la cancha, con ex combatientes, eso nunca me gustó y así que un año más de recuerdos. Sí, es duro el tema. Le costó a mucha gente la vida y no sólo en la guerra sino que en la post guerra. Muchos suicidios, muchas enfermedades por el estrés post traumático. Por suerte no me tocó", confesó.

Carlos Gustavo de Luca enfrentó la guerra muy joven en Argentina (Archivo)

De Luca estuvo más de 2 meses en plena guerra y recibió una herida de bala en su cintura. Además, quedó lesionado por la explosión de una bomba. Más allá del triste recuerdo, el delantero, recordado por su look de bigote, pudo seguir con su vida en el fútbol en Chile en Colo Colo, Wanderers, Temuco y también en Perú.

"Vine herido de Malvinas y, por suerte, digo siempre que el fútbol me salvó. Estuve 17 años sin ver a mis compañeros de Malvinas y eso también me ayudó muchísimo. Los 10 años que estuve en Chile y estuve alejado de mis compañeros, que lograron un montón de beneficios después de muchos años. Para eso estuvieron peleando y siempre el tema Malvinas o salio de su cabeza. Hay muchachos con problemas psicológicos", contó De Luca.

Su emoción fue mucha y en la sinceridad con Bolavip, el goleador fue agradecido. "Más allá de lo que pasó, que es triste, es grato que se acuerden de mí", dijo.

En 1992 estuvo en Colo Colo y disputó la Copa Libertadores y, además, ganó la Recopa Sudamericana ante el Cruzeiro y perdió la final de Copa Chile con Unión Española.