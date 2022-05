Esteban Pavez no tuvo pelos en la lengua una vez que se consumó la eliminación de Colo Colo luego de perder con Fortaleza en el Monumental asegurando que no se hizo una buena Copa Libertadores y que fue un fracaso.

Colo Colo vivió una difícil noche de Copa Libertadores al caer derrotado 3-4 ante Fortaleza en el estadio Monumental y con esto se olvida de avanzar a octavos de final y deberá jugar la Copa Sudamericana por rematar tercero en su grupo.

Claramente no es lo que quería el Cacique y por eso Esteban Pavez no tuvo problemas en asumir que no hicieron las cosas bien y que no se puede hablar de que hicieron "una buena Copa" y no tuvo pelos en la lengua para decir que fue un fracaso.

"Para mí no hicimos una buena Copa porque quedamos afuera de la clasificación, y para Colo Colo eso es un fracaso", afirmó el mediocampista.

Pavez contó además que es "difícil hablar, estoy bastante dolido, el partido pasado contra River Plate me afectó bastante en lo personal. Contra River hicimos un buen primer tiempo allá y el segundo fue un desastre".

Esteban Pavez no tuvo problemas en asumir que lo de Colo Colo fue un fracaso (Agencia Uno)

Respecto a lo ocurrido en el Monumental esta noche, el volante cree que "hoy día nosotros sabíamos a lo que venía a jugar Fortaleza: era el contragolpe, sabíamos que cuando atacábamos también teníamos que defender y no lo hicimos, ahí ellos marcaron la diferencia Hicimos una copa de más a menos, me hubiese encantado que fuera al revés, Fortaleza hizo lo contrario a nosotros, de menos a más".

Esteban Pavez pese a la calentura del momento y lo que significa quedar eliminados de Copa Libertadores, fue muy digno en la derrota felicitando al rival.

"Estamos conscientes de eso y estamos dolidos Hay que revertir esta situación, han sido dos semanas difíciles, han pasado muchas cosas, pero eso no es excusa, estos últimos dos partidos de Copa no estuvimos a la altura y nos deja bastante dolidos. Sólo felicitar a Fortaleza", cerró.