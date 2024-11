Código de bono Coolbet: "COOL" 100% hasta $200.000 CLP

Sin lugar a dudas que el código de bono Coolbet “COOL..” es una de las bonificaciones más atractivas entre los operadores de apuestas deportivas online en Chile. En esta guía introductoria te contamos cómo puedes adquirir el bono de bienvenida Coolbet, además de realizar una revisión exhaustiva de Coolbet Chile.

¿Qué puedo conseguir con el código de bono Coolbet?

El código de bono Coolbet “COOL..” entrega una bonificación a los usuarios que se registran por primera vez en esta casa de apuestas deportivas, la que puede cobrarse tanto en el apartado de apuestas deportivas como en el de casino.

Promoción de Coolbet Descripción Código de bono Coolbet Bono apuestas deportivas 100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP. “COOL..” Bono casino 100 giros gratis en “Big Bass Splash” o 100% de tu primer depósito hasta $75.000 CLP “COOL..” Bono póker No disponible en Coolbet Chile “COOL..” Bono deportes virtuales Duplica tu primer depósito hasta $50.000 CLP. “COOL..”



El bono de bienvenida de Coolbet Chile se puede usar de manera opcional durante el registro para reclamar la promoción que entrega este operador, la cual está disponible sólo para nuevos jugadores que residan en Chile y sean mayores de 18 años de edad. Con el código de bono de Coolbet Chile puedes conseguir hasta $200.000 CLP para apuestas deportivas con tu primer depósito en la plataforma.

¿Cómo usar el código de bono Coolbet?

Lo primero que debes hacer para reclamar el código de bono Coolbet “COOL..” es completar el proceso de registro.

A continuación, te dejamos un paso a paso con todo lo que debes hacer para reclamar la bonificación que te entrega el bono de bienvenida de Coolbet Chile.

Ingresa al sitio web oficial de Coolbet Chile.

Pulsa sobre el botón de color verde donde dice “Regístrate” en la parte superior derecha del menú principal.

Rellena el formulario de registro con tus datos personales y de acceso a la cuenta.

Introduce el código de bono Coolbet “COOL..” para deseas reclamar la promoción de bienvenida.

Una vez que hayas completado el Coolbet registro, podrás realizar un depósito para comenzar a apostar.

Luego de realizar el primer depósito en tu cuenta, ya estás listo para realizar apuestas.

Así luce la página de registro de Coolbet.

Proceso de verificación de la identidad

Cabe destacar que el proceso de registro de Coolbet es muy exhaustivo en el apartado de verificación de identidad, y no podrás completar tu registro en el operador hasta que hayas entregado pruebas fehacientes de que en verdad eres el titular de la cuenta y cuentas con una residencia en Chile.

Tras un tiempo registrado en la plataforma, es muy posible que Coolbet te solicite una prueba para verificar tu identidad. Este protocolo, llamado KYC, se aplica como medida de seguridad para garantizar que todos los jugadores son mayores de 18 años.

Para acreditar que eres tú debes enviar la documentación necesaria a través de Tu Cuenta > Verificación de Cuenta (no se aceptan documentos por email). Solo necesitarás mandarles tu carnet de identidad, de conducir o pasaporte, y un extracto bancario de tu tarjeta de crédito o una copia de facturas (agua, electricidad, etc.) que no tenga más de 3 meses. No aceptan facturas de teléfono.

Términos y condiciones del código de bono Coolbet

Como todos los bonos de bienvenida en la mayoría de las casas de apuestas deportivas online, este bono de bienvenida Coolbet posee algunos términos y condiciones a los cuales se adhiere. A continuación, repasamos los más importantes:

Válido sólo para usuarios que se registran en Coolbet Chile por primera vez, mayores de 18 años y residentes en Chile.

El bono sólo se puede utilizar en el apartado escogido.

Rollover de 6x. Se deben hacer apuestas con cuota mínima de 1.50.

Otras promociones que ofrece Coolbet

Si bien Coolbet cuenta con uno de los mejores bonos de bienvenida en el mercado de apuestas deportivas en Chile, esa no es la única promoción que ofrece este operador. A continuación, detallamos otras promociones que también se encuentran disponibles para usuarios que ya han realizado su registro en la plataforma y poseen una cuenta activa en Coolbet Chile.

Estas son algunas de las promociones a las que se puede acceder luego de utilizar el código de bono Coolbet.

Coolbet League clasificatorias

Predice los resultados de las Clasificatorias CONMEBOL para el Mundial de Norteamérica 2026 y puedes ganar hasta $4.000.000 CLP en premios. Al momento de predecir el marcador correcto en cada partido ganas puntos en cada ronda, y se entregan los premios una vez que finalizan las clasificatorias.

Especiales de Jugadores NBA

Apuesta $10.000 CLP en las apuestas especiales de jugadores de la NBA y recibe una apuesta gratis de $5.000 CLP cada semana.

Reto Escalera x3.0

Juega el Reto Escalera x3.0 de viernes a domingo y gana hasta $500.000 CLP todos los fines de semana.

Premier League Special

Predice los resultados de la temporada 2024-25 de la Premier League y puedes ganar hasta $1.800.000 CLP en premios. Al momento de predecir el marcador correcto en cada partido ganas puntos en cada ronda, y se entregan los premios una vez que finaliza la temporada.

Apuestas deportivas en Coolbet Chile

Si hay una sección en la que Coolbet destaca por encima de la mayoría de los competidores en el mercado de apuestas deportivas en Chile, esa es la gran variedad de deportes en los que se pueden realizar apuestas en este operador.

En total, Coolbet cuenta con 36 categorías de apuestas online, entre las que se incluyen apuestas en política y entretenimiento además de las apuestas deportivas. Como no podía ser de otra manera, el deporte más popular en Coolbet es el futbol, pero también cuenta con una amplia variedad de mercados y opciones para realizar apuestas deportivas en otras disciplinas.

Así luce la página principal de apuestas deportivas de Coolbet.

Otros de los deportes más destacados a los que puedes acceder luego de usar el código de bono Coolbet son el tenis, el fútbol americano y el hockey sobre hielo, entre otros deportes.

Coolbet app

Coolbet no cuenta con una app específica para dispositivos móviles. Sin embargo, su sitio web es responsive, por lo que puede adaptarse sin problemas a dispositivos Android y iOS. Así, sólo necesitas un teléfono con una buena conexión a internet para poder disfrutar de todo lo que ofrece Coolbet Chile en tu dispositivo móvil preferido.

Métodos de pago Coolbet

Encontramos varias opciones de pago seguras y convenientes, sin embargo, ten en cuenta que no todos los medios son compatibles con el código de bono Coolbet.

Método de pago Coolbet Depósito mínimo ¿Cuánto demora en procesar? Tarjetas Visa y Mastercard $2.500 CLP Instantáneo Redcompra $2.500 CLP Instantáneo Skrill $2.500 CLP Instantáneo Neteller $2.500 CLP Instantáneo Much Better $2.500 CLP Instantáneo Mach $2.500 CLP Instantáneo Transferencia Bancaria $20.000 CLP Alrededor de 5 minutos Depósito en efectivo $20.000 CLP Alrededor de 5 minutos Astropay $2.500 CLP Instantáneo

Servicio al cliente Coolbet

Se puede contactar al servicio al cliente Coolbet mediante dos vías: el correo electrónico y el chat en vivo. Ambas están disponibles 24/7 y en multiples idiomas, entre los que se encuentran español e inglés. Cabe destacar que el tiempo promedio de respuesta del chat en vivo es de cinco minutos, mientras que el de los e-mails son 72 horas.

Nuestras opiniones sobre Coolbet

Coolbet se ha convertido en uno de los sitios de apuestas deportivas más populares de Chile, y con razón. Además de contar con una exhaustiva lista de deportes disponibles que alcanza las casi 40 disciplinas, cabe destacar que pocos operadores de apuestas deportivas están tan bien organizados como Coolbet Chile.

Además, el código de bono Coolbet es uno de los más competitivos que existe en el mercado de apuestas deportivas online en Chile. Si bien Coolbet no cuenta con una app, eso no pasa a ser un gran factor en contra debido a que su sitio web también se puede adaptar para el uso en dispositivos móviles.

En resumen, Coolbet es uno de los mejores y más organizados operadores de apuestas deportivas en Chile.

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Código de bono Coolbet muy competitivo No cuenta con una app para dispositivos móviles Amplia variedad de deportes No posee retransmisión de eventos en vivo Métodos de pago muy variados y accesibles

Preguntas frecuentes sobre el código de bono Coolbet.

¿Puedo abrir más de una cuenta en Coolbet?

No, Coolbet no permite hacer varios registros a un mismo cliente. Solo es posible abrir una cuenta por jugador.

¿Cuánto cuesta depositar dinero en Coolbet?

Coolbet no cobra ninguna tarifa por realizar depósitos o retiros. Todos sus medios de pago son sin comisiones.

¿Cómo se usa el código de bono Coolbet ?

Para utilizar el código promocional Coolbet, basta con añadirlo al momento de registrarse. Después, para activar la promoción, será necesario que hagas un depósito de al menos $5.000 CLP.

¿Qué tipos de apuestas puedo hacer en Coolbet Chile?

Puedes hacer apuestas simples, combinadas, apuestas de sistema, y apuestas en vivo.

¿Cómo reclamo el bono de bienvenida Coolbet?

Para activar el bono de bienvenida, introduce el código de bono Coolbet al registrarte y después realiza un depósito de al menos $5.000 CLP.