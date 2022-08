Esteban Pavez no está ni al metro con el posible triangular junto a River Plate y el Betis: "Eso poco me importa ahora, lo que interesa es el partido con La Calera"

En Colo Colo aún se habla sobre lo que fue su temprana eliminación en la Copa Chile, en donde los Albos cayeron por un global de 3-2 ante Ñublense en los octavos de final de la competición, por lo que los adiestrados por Gustavo Quinteros solo tienen ojos ahora para lo que es el desenlace del Campeonato Nacional.

En esta jornada el plantel del Popular tuvo una visita a la fábrica de cervezas AB InBev Chile, la cual está relacionada a la marca que auspicia al club y en dicha instancia, volante del Cacique, Esteban Pavez habló con Dale Albo, en donde comentó lo que han sido los días después de quedar fuera de la Copa Chile y avisó que están 100% enfocados en el torneo nacional.

“Dimos vuelta la página de la Copa Chile, quedamos eliminados y ya está. Sacamos conclusiones. Estamos cien por ciento enfocados en el Campeonato, estamos nueve puntos arriba, pero eso no es un relajo. Tenemos que ir partido a partido y ahora hay que ir a La Calera a ganar”, partió señalando Pavez.

Otro de los temas por el cual fue abordado el volante del Popular fue sobre la posibilidad de que el equipo pueda disputar el triangular con River Plate y el Betis de España en el mes de noviembre, algo que no distrae de momento al jugador y le resta importancia en esta parte del año, en donde el plantel está enfocado solamente en ganar el campeonato.

Esteban Pavez da vuelta la pagina a la eliminación | Foto: Agencia Uno

“No sabemos nada del triangular con Betis y River. Estamos cien por ciento enfocados en el Campeonato. De ahí, que pase lo que tenga que pasar, si tenemos que ir a Australia como se habló o de las vacaciones, de eso poco me importa ahora, lo que más nos interesa es el partido del domingo con La Calera”, señaló rotundamente el volante.

Finalmente, Pavez tuvo palabras de agradecimiento para la fábrica cervecera que en esta jornada los recibió, considerando esta salida como novedosa y positiva por las vibras positivas que le da la gente para lo que es la recta final de la temporada.

“Siempre es importante conocer a nuestro mayor auspiciador, compartir con los trabajadores que a veces no tienen a opción de ir al estadio. Te dan energía positiva en todo momento con un saludo, aliento. No tenía mucha idea cómo se hace la cerveza. Es interesante saber cosas que uno no sabía”, cerró.