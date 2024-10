Otra vez, el jugador de Colo Colo intenta molestar a la U con frases tribuneras. El mundo azul le contesta al ex sub campeón de la Champions League.

Revuelo ha causado en el mundo azul las palabras de Arturo Vidal, quien tras el cotejo de Colo Colo ante Universidad Católica por la cuenta mínima, dijo que “A la U se está acabando la ilusión“, así de simple.

Desde luego, en Universidad de Chile poco y nada toman en cuenta al mediocampista albo, es más, este viernes Gustavo Álvarez sostuvo que “en estas situaciones de desenlace, de término, hay que mantener el equilibrio, más que nunca”, dejando que el King haga pataleta solo.

Y en históricos, la situación es muy similar. Por ejemplo, Héctor Hoffens en conversación con BOALVIP CHILE dijo que la ilusión “jamás, nunca se acaba, es que hablan tantas cosas. De seguro, eso lo dijo el innombrable”, refiriéndose así al 23 del Cacique.

De todos modos, el recordado ex atacante azul, dijo que la esperanza “siempre está. En todo momento de la vida siempre hay una ilusión y eso no se puede apagar”, apuntó el ex delantero.

Hoffens: “Si no le ganamos a La Calera…”

De todos modos, antes de finalizar el diálogo, el siempre directo hombre de corazón azul, dijo que si los azules no derrotan a los cementeros este sábado, mejor olvidarse de todo en la temporada.

“Fue un error haber postergado todos estos partidos, creo que ahí se dio un poco de ventaja, pero bueno ya está. Pero si la U no es capaz de ganarle a La Calera, mejor no pelear por el campeonato”, concluyó Héctor Chico Hoffens.

¿Cuántos puntos tiene la U en la tabla de posiciones?

Los azules acumulan a la fecha 26 del Campeonato de Primera División, 55 puntos que los mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones.