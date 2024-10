Luego de las declaraciones de Carlos Palacios, donde pone en duda si irá a la selección chilena o no, porque quiere abocarse cien por ciento a ser campeón con Colo Colo y disputar los duelos pendientes, desde luego, muchos le cayeron al “7” albo.

Y fue Fabián Estay quien conversó con BOLAVIP CHILE y tuvo conceptos para la postura que adquirió el hombre de la Población Huamachuco, donde lo primero que dijo es que el jugador se equivoca.

“Palacios se termina equivocando, entiendo que quiera salir campeón con Colo Colo, pero la selección es un orgullo para todos. Me tocaba viajar 25 horas desde Grecia, con cambio de horario para venir a partidos amistoso. Se equivoca”, sostuvo Estay.

Estay: “La U también pelea el título y no reclaman”

Además, si bien dijo que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional debiese resolver aquel tema, sí le recordó a Palacios, que el rival con el que pelean el título, también pierden jugadores y no existe reclamo alguno.

“Si lo dice este chico que está enojado y bueno, será tema de la ANFP, pero yo no veo a gente de la U alegando que ahora empieza el proceso de la selección”, manifestó duramente, el ex seleccionado chileno.

El mundialista agrego que “él debería estar orgulloso de jugar clasificatorias, un privilegio que tienen muy pocos y debería retractarse, porque está muy fuera de lugar. Entiendo que Colo Colo quiera pelear el título, pero la U hace cuánto que no gana uno y están calladitos trabajando”, reiteró el ex Universidad Católica.

Finalmente, sostuvo que esto no le hace bien a La Roja de Ricardo Gareca, básicamente porque no se ve compromiso de los nominados. “Una mala declaración y hay diferentes maneras de decir las cosas. Acá queda mal la selección, o sea, el escudo de Chile es el último para algunos jugadores. En Argentina dices eso y no vuelves más a la selección”, cerró Fabián Estay.

¿Cuándo juega La Roja?

El siguiente encuentro de la selección chilena será ante Brasil. Se disputará el jueves 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional.