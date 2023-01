El ex jugador de Colo Colo habló sobre las posibiliades que tienen los 'Albos' para reemplazar a Juan Martín Lucero, en la que dio a Miguel Merentiel como la mejor opción para ser el próximo 9 del equipo de Gustavo Quinteros

Ex Colo Colo pide a Miguel Merentiel para reforzar la delantera: "Ojalá llegue, así tendría a quien pegarle"

Colo Colo aún sigue trabajando en lo que es poder confeccionar su plantilla, en la que los ‘Albos’ durante esta temporada recibieron un duro golpe tras la inesperada salida de su goleador Juan Martín Lucero, por lo que han tenido que volcarse con todo para poder conseguir un reemplazante para el ‘Gato’, en la que muchos nombres han comenzado a sonar.

Ante este tema, un ex ‘Albo’ y hoy jugador de Palestino como lo es Fernando Meza conversó en el programa ‘Espn F Show’ y se refirió al problema que tiene hoy Colo Colo ante la ausencia de su goleador, en la que da como buena opción de reemplazo al uruguayo Miguel Merentiel.

“Colo Colo perdió mucho con la partida de Lucero. Conseguir ese jugador es difícil, creo que los nombres que han sonado, Merentiel yo lo tuve de compañero en Defensa y Justicia y creo que es él”, partió señalando Meza.

Ahondando en lo que son sus características, el defensor lleno de elogios a la ‘Bestia’, con quien compartió en Argentina, señalando que tiene muchas similitudes con lo que realizó Juan Martín Lucero en Colo Colo y para el equipo desde lo humano también puede aportar demasiado.

Fernando Meza en su paso por Colo Colo | Foto: Agencia UNO

“El jugador que puede jugar parecido a lo que le dio Lucero, pero tiene que meter goles, es Miguel (Merentiel). Se engancha a jugar, técnicamente bueno, es solidario con el equipo y como yo lo conozco como compañero, se lo que le puede dar al grupo, es una persona extraordinaria”, declaró.

Finalmente, Meza no escondió la ilusión de poder reencontrarse con un ex compañero en el fútbol chileno y desea que Merentiel pueda llegar a Colo Colo, ya que piensa que le puede hacer muy bien al equipo y, además, por un motivo bastante particular.

“Ojalá que llegue, le haría bien al fútbol chileno, le haría bien a Colo Colo y yo tendría a quien pegarle (entre risas)”, cerró.