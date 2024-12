Colo Colo es el único equipo de Primera División en Chile que aún no concreta la llegada de ningún refuerzo. A nada de finalizar este 2024, los albos solo cuentan con ocho importantes bajas, mientras que aún no conocen de nuevas altas en en este mercado de fichajes.

La gran obsesión de la hinchada popular sigue siendo Luciano Cabral. Este viernes, Eduardo Berizzo confirmó que el propio jugador solicitó salir del club, aunque su llegada a Macul dependerá, en gran parte, del visto bueno de Jorge Almirón y si en el Grupo Pachuca acepten una eventual oferta del “Cacique”.

Ahora bien. Otra de las posiciones a reforzar en Macul es la delantera. Los albos buscan a un reemplazante de Guillermo Paiva para que, o bien dispute el puesto con Javier Correa, o también sea un acompañante de este tal como lo hiciera el paraguayo.

DaleAlbo, portal dedicado a cubrir exclusivamente el día a día de Colo Colo, reportó dos nuevas opciones que barajan en Pedrero para reforzar el ataque.

¿Quiénes son las nuevas opciones de Colo Colo en delantera?

Según el citado medio, los delanteros Derlis González y Salomón Rodríguez son del gusto de la dirigencia alba. El primero, milita en Olimpia de Paraguay, mientras que el segundo pertenece a Godoy Cruz de Argentina.

González, quien tuvo pasos por el Benfica, tiene contrato con el cuadro guaraní hasta 2028. Sin embargo, el club le estaría adeudando actualmente tres meses de salario, razón por la que se facilitaría su salida.

Jorge Almirón sigue a la espera de sus refuerzos de cara a la temporada 2025.

Más complejo se ve el negocio por el jugador del “Tomba”, actualmente tasado en 2,5 millones de dólares y con contrato vigente hasta fines de 2026. La fórmula para llegar a él sería mediante su representante, ya que también es manejado por el mismo manager del “Peluca” Falcón.

Los números de los atacantes que buscan en el Cacique

Derlis González fue figura con Olimpia y se coronó monarca del fútbol paraguayo esta temporada. Anotó siete tantos y entregó ocho asistencias en 38 partidos. Por su parte, Rodríguez marcó la misma cantidad de goles y asistió en una oportunidad. Ello, en 35 compromisos.