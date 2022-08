El ex crack de la Selección Argentina -campeón de los Juegos Olímpicos-, Luis González, habló de la amistad que entabló con Esteban Pavez en su paso por Athletico Paranaense, desnudando el amor del 'Oreja' por los albos y declarándose hincha de Colo Colo en Chile.

Ex crack de la Selección Argentina y compañero de Pavez en Paranaense, Luis González, se sincera: "Si me preguntan por un club en Chile, digo Colo Colo"

Luis González es un ex jugador de renombre en el fútbol argentino. Surgido en la cantera de Huracán, destacó más en River Plate -donde ganó la Copa Libertadores 2015- para tener exitosos pasos por el Porto y el Olympique de Marsella en Europa.

Su última etapa, eso sí, la vivió en el Athletico Paranaense de Brasil donde consiguió dos Copa Sudamericana y una Suruga Bank en Japón. Además, coincidió con Esteban Pavez cuando el jugador albo partió del Cacique en el 2018.

“Con Pavez tengo una gran amistad. Era un jugador muy temperamental. Entrenaba como un profesional, diez puntos. Una persona con un gran corazón, nos hicimos muy amigos en ese tiempo que estuvimos juntos. Era un hincha fanático de Colo Colo, siempre estaba hablando del equipo y viendo los partidos”, dijo Luis González en exclusiva con el portal de noticias deportivas, As.

El ex jugador de River profundizó en su amistad con el ‘Oreja’: “Cuando él estaba jugando en México y en Emiratos me mandaba fotos viendo los partidos de Colo Colo. Hasta el día de hoy seguimos hablando. Me pone muy contento el presente que vive. Es un jugador que todavía tiene mucho para darle a Colo Colo, es un líder, de esos líderes positivos que cualquier técnico quiere en su club”.

El campeón de los Juegos Olímpicos con Argentina hizo una gran revelación al declararse hincha albo: “Mi mamá es chilena y mi papá, que ya falleció, era uruguayo. Mi mamá se fue a Argentina muy jovencita, a los 16-17 años y siempre me habló de Colo Colo. Por ella, si me preguntan por un club en Chile, digo Colo Colo; como en Uruguay, que, por ahí, si me preguntan, digo Peñarol por mi Papá”.

En el cierre, ‘Lucho’ aseguro que desde chico sabe lo que es el Cacique, asegurando que “En ese sentido, ya traía desde chiquito ese ‘fanatismo’ o preferencia, mejor dicho, por Colo Colo (Por su mamá). Después, me acuerdo, fuimos a jugar unos amistosos con River en su momento y me regalaron una camiseta. Tengo las camisetas de Esteban también. Uno hincha por Colo Colo para que le vaya bien, pero así también tengo amigos de la Católica o la Universidad de Chile. Se mezcla un poco”, remató.