Colo Colo vivirá una temporada 2025 que será bastante especial y no solamente por lo que serán los distintos objetivos que tiene el club a nivel tanto a nivel nacional como internacional, sino que también será por los 100 años del club, lo que sin duda es un registro importante para la institución.

Pensando en aquello, el volante y capitán de los ‘Albos’ Esteban Pavez converso con ‘La Tercera’ y se refirió a los objetivos que tiene con el club pensando en este centenario, en la que sabe que es una ocasión especial y que como equipo esperan estar a la altura de los desafíos.

“Tiene que ser un año espectacular. Se nos viene el centenario del club. Creo que ese es un hito muy importante. Sobre todo para los hinchas y para los jugadores. Para mi, como capitán de Colo Colo, es demasiado importante. Tenemos que empezar con el pie derecho. Sabemos que tenemos la Supercopa, ante la U, se es el primer partido oficial. Queremos ganarla… la vamos a ganar, partió señalando Pavez.

Uno de los grandes objetivos para el ‘Cacique’ en el 2025 sin duda que será mejorar aún más lo que fue su participación en la Copa Libertadores, en la que anhelan con llegar a una semifinal o una final con Colo Colo, algo por lo que trabajarán al máximo para lograrlo

Pavez y su expresa solicitud en Colo Colo | Foto: Photosport

“Sí, lo he dicho muchas veces. Creo que los cuartos de final tienen que hacer el piso para un club como Colo Colo en la Copa Libertadores. Creo que este año competimos muy bien. Muchos excompañeros, de los diferentes países en los que jugué, veían los partidos de Colo Colo y me decían que estaban orgullos de que yo fuera el capitán de este equipo. También por la forma en que estaba jugando el equipo en estas instancias tan importantes. La verdad es que eso a mi me da una alegría inmensa”, declaró a La Tercera.

Finalmente, Pavez comentó lo que es la inminente partida de Brayan Cortés de Colo Colo, en la que sabe que es complicado que el portero se quede en el club para el 2025 y en caso de partir, saben desde la dirigencia que deben traer un buen reemplazo para él, entonando una importante frase.

“Sí, eso ya depende netamente de la dirigencia. Yo no me puedo meter en eso. Sé que hay muchos que están sonando. Brayan ya terminó su contrato, la verdad que no he hablado mucho con los dirigentes ese tema. Como digo, no es un tema mío, pero obviamente que en Colo Colo siempre tienen que estar los mejores”, concluyó.