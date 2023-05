El ex jugador del Cacique se fue en picada con los dos volantes y resaltó el poco aporte que el entregaron al equipo en la derrota frente a los xeneizes.

Ex delantero de Colo Colo barre con Carlos Palacios y Leonardo Gil por su partido ante Boca: "Empezamos a jugar con 9 jugadores"

Colo Colo perdió en el Estadio Monumental el pasado miércoles ante Boca Juniors por la Copa Libertadores y por supuesto es que aquello generó varias dudas en los hinchas sobre el rendimiento del colectivo y también individual.

José Luis Álvarez, ex delantero del Cacique y conocido como 'Pelé', dialogó con Bolavip Chile y apuntó sus dardos en contra de Gustavo Quinteros y lo repasó por poner en cancha a Carlos Palacios, quien además tuvo una noche para el olvido, pues se fue expulsado a los 67 minutos.



"Quinteros perdió este partido. Empezamos a jugar este partido con 9 jugadores. A los 10 minutos cuando tuvimos el balón, hasta los 12 minutos cuando nos hicieron el primer gol, estábamos jugando bien con 11. Después empezamos a jugar con 9. Palacios, nada", sostuvo el ex ariete albo.

Los volantes fueron cuestionados | Foto: Photosport

"Hizo una jugada a los 36 minutos, un jugador que viene de refuerzo a un equipo como Colo Colo que es el mejor de Chile, no puede hacer una a los 36 minutos. Aparte que lo expulsan, pega una patada... había otras patadas, pero el tema es que aquí ayudan mucho a un equipo copero. Este es uno de los equipos malos de Boca que hubo en el último tiempo y Colo Colo no le pudo ganar", añadió.



En cuanto al otro jugador cuestionado, Alvarez se fue en picada con Leonardo Gil. Además, de sentirse decepcionado de Colo Colo.

"Con Gil. Con su famoso pisar de balón. Gira, vuelta, para atrás. Igual que los chicos, que parecen que no saben jugar hacia adelante, me refiero a los laterales nuestros. Todos enganchan para atrás, a los centrales salir jugando, lenta la salida. La verdad que me decepcionó Colo Colo en este momento", cerró.