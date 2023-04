El ex delantero de Colo Colo, Pelé Álvarez, cree que Damián Pizarro se ganó bien el lugar en el ataque del Cacique por sobre Leandro Benegas y Darío Lezcano. El exjugador albo le ve futuro al Haaland de Macul.

Ex goleador de Colo Colo en llamas con Damián Pizarro: "Tiene condiciones para trascender en el club"

Damián Pizarro desata una verdadera locura para los históricos de Colo Colo. El delantero de 18 años recién cumplidos es titular indiscutido ahora para Gustavo Quinteros en el Cacique, ya que en los dos últimos partidos ante Huachipato y Pereira en la Copa Libertadores, el DT albo apostó por él por sobre cracks como Leandro Benegas y Darío Lezcano, que fueron pedidos por el mismo entrenador del popular.

Uno que está feliz con el gran momento que vive el Haaland de Macul es Juan Carlos "Pelé" ´Álvarez. El histriónico delantero, quien también fue encargado de seguridad de los albos en su minuto, está feliz con la explosión de Pizarro en el primer equipo del Cacique y le ve mucho futuro al artillero, quien también pasó por la Universidad de Chile en sus inicios.

"Me reflejo en lo que hacía yo. Este chico (Damián Pizarro) tiene fuerza, potencia, aguanta bien y a los 18 años tienes que ser una alternativa en el primer equipo", expresó Álvarez en Bolavip.

Asimismo, el Pelé Álvarez, quien también estuvo en el Flumense, y ganó 4 títulos en el Cacique expresó que: "Por su condiciones, este muchacho (Damián PIzarro) tiene muchas condiciones para trascender en Colo Colo".

Damián Pizarro conquista el corazón de todos en Colo Colo (Photosport)

Pizarro está en la cresta de la ola con sólo 18 años. Su primer gol como profesional llegó a los 17 años con la camiseta de Colo Colo y cree que está bien ganada su opción ante jugadores como Leandro Benegas. Pelé Álvarez considera que el esfuerzo del nuevo delantero estrella del Cacique se ganó su lugar a puro pulso y talento.

"Este chico lo he visto en los partidos que ha entrado y tiene muchas condiciones. Un jugador de la experiencia de Leandro Benegas, cierto, si lo dice él la verdad es que me preocuparía. Si Pizarro entra a jugar y no sale más porque así son las posibilidades cuando se dan y la aprovechas. Fácilmente, será titular luego de estos partidos en los que demostró condiciones", agregó.

Tanto es así que el Pelé Álvarez, bautizado así por su parecido con el fallecido O Rei, cree que Pizarro va a dar mucho que hablar y, de paso, el oriundo de La Serena entrega su recomendación al entorno del nuevo hombre gol del Estadio Monumental.

"Damián Pizarro totalmente se ganó la posibilidad de ser titular y con creces. Ojalá, que el muchacho pueda tener un buen representante y para que se quede aquí en Chile. Ojalá se pueda consolidar en Colo Colo antes de salir rápido al extranjero. Eso es complicado por lo afectivo para los jóvenes, porque se puede encontrar solo y puede volver rápidamente. Ahí vienen los problemas", sentenció.