Colo Colo durante esta jornada presentó a su flamante séptimo refuerzo para la temporada 2023, la cual trata del delantero colombiano, Fabián Castillo, quien dejó el Tijuana de México para sumarse a su nuevo desafío, en esta oportunidad en el fútbol chileno.

El nuevo atacante ‘Albo’ atendió a los medios de comunicación durante en la sala de conferencias del Estadio Monumental y confesó que es lo que Gustavo Quinteros más espera de él en su arribo al club, la cual ha sido la característica que más le satisface del colombiano desde su estancia en el fútbol mexicano.

“Lo que más le gusta al profe es que soy un jugador arriesgado, me gusta encarar bastante, tratar de siempre ir hacia adelante. Esa es una de las cosas que al profe le agradó de mí y espero aportarle mucho eso al plantel. Espero conocer rápido a mis compañeros y sus características, para también acostumbrarme”, partió señalando Castillo.

Hoy el atacante tuvo su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, quienes ya preparan lo que será su debut en el Campeonato Nacional ante Deportes Copiapó, indicando que el grupo lo recibió de muy buena manera y lo hicieron sentir muy cómodo.

Castillo fue presentado en Colo Colo | Foto: Archivo

“Me recibieron bastante bien, me sentí muy cómodo en mi primer entrenamiento, me hicieron sentir a gusto, es importante eso para mí. Estoy recién llegando y todos me saludaron, me hicieron sentir como uno más del grupo, estoy muy contento por el recibimiento de todos y espero llevarme bien con todos. Es importante que estemos todos unidos para estar al máximo nivel”, confesó.

Para el delantero colombiano su paso por el fútbol chileno es toda una sorpresa, pero a pesar de eso, reveló que tiene un gran conocimiento por el club, ya que tuvo como entrenador a un ex Colo Colo y compartió club con el hoy capitán del ‘Cacique’, Esteban Pavez.

“Afortunadamente tuve la posibilidad de trabajar con el profesor Pablo Guede, que fue entrenador por aquí en mucho tiempo y gano muchos campeonatos. Tuve también a Esteban Pavez como compañero en Tijuana, tengo muchas referencias del club, desde que llegue no se han equivocado, es un club muy grande, estoy muy contento”, explicó en conferencia.

Finalmente, Castillo se refirió a lo que será su gran desafío que tendrá con Colo Colo en este 2023, la cual será disputar la Copa Libertadores, competición que el jugador sudamericano podrá jugar por primera vez en su carrera.

“La Copa Libertadores estoy muy emocionado y quiero que arranque la copa, nunca ha tenido la posibilidad de poder competir. Estoy ilusionado, Colo Colo es un club que está proyectado para ganar todo, entonces vamos a ir a por todo, apostar por todo porque es un club grande”, cerró.