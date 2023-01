Colo Colo sigue reforzándose para lo que será la temporada 2023, en la que los ‘Albos’ durante esta jornada oficializaron a su séptimo refuerzo para este año, tratándose del delantero colombiano Fabián Castillo, quien llega a cubrir la plaza del uruguayo-peruano Gabriel Costa.

Hace instantes, el reciente fichaje del ‘Cacique’ conversó con todos los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Monumental y dejó sus primeras palabras como nuevo jugador de Colo Colo, en la que confesó estar más que contento.

“Estoy muy feliz y orgulloso de estar en el club más grande de Chile, el único club en haber ganado una Copa Libertadores en la varonil y femenil. Estoy feliz y orgulloso y espero poder estar a la altura de lo que representa este club en este país”, partió señalando Castillo.

El atacante colombiano dio a conocer cuáles son las grandes características que tiene él como jugador y las cuales espera poder aportar a Colo Colo en esta temporada, en donde ya avisa que está a disposición de jugar ya que está apto en lo físico.

Castillo es el séptimo refuerzo de Colo Colo | Foto: Colo Colo

“Mis características como jugador son la habilidad, agilidad, también me gusta mucho asistir a los delanteros. Llegó bien, con buenas condiciones, que es lo importante, vengo de hacer una pretemporada casi de dos meses, futbolísticamente y físicamente ya me siento a tope para luchar por un puesto”, declaró.

Hoy el nuevo refuerzo de Colo Colo tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y a la vez con su nuevo entrenador, con quien reveló que ya tuvo una importante conversación, en la que confesó que es lo que le pidió y espera de él para este 2023.

“Hoy tuve la oportunidad de hablar con el profe un buen rato, me estuvo preguntando como venía para ver si estaba el domingo, ya será decisión de él si contará conmigo o no, pero yo estoy disponible desde el día de hoy para empezar el torneo”, señaló.

“Me quiere potenciar otra vez, que vuelva a ser el Fabián que él conoció en México, que me vuelva a sentir con toda la confianza y que pueda explotar otra vez. Siento que le puedo aportar mucho al equipo y la verdad que estoy muy agradecido con el profe por abrirme las puertas en Colo Colo”.

En lo que fue su llegada a Chile, el colombiano dejó una frase que generó bastante preocupación a los hinchas de Colo Colo, en la que hoy días después de aquello aclaró que sus palabras no fueron las indicadas y llamó a la calma.

“Me expresé mal al decir eso, no eran las palabras adecuadas y a lo que me refería era a que había tenido muy poca participación en los últimos seis meses, no venía jugando con regularidad. Pero físicamente y futbolísticamente me siento al 100%, en Tijuana no pude jugar mucho por decisiones técnicas. Espero aportarle mucho al equipo, me considero un buen jugador y espero plasmar eso dentro de la cancha”, explicó en conferencia.

Finalmente, Castillo habló sobre lo que es la competencia dentro de Colo Colo para tener su puesto en el once titular, en la que se ilusiona bastante por aquello, ya que el único gran ganador con esto es el mismo equipo y entrenador.

“Competencia en todos los clubes siempre hay, al final del día depende de uno, de cada jugador el nivel que muestre durante los entrenamientos, el día a día es importante. Es lindo que haya competencia, en un equipo que haya competencia, siempre habrá buen nivel, entonces espero que todos mis compañeros estén al más alto nivel y el profe luego decida quién va a jugar”, cerró.